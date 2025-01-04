В Армении арестован генерал, ответственный за поражение под Джебраилом
Генерал майор Тиран Хачатрян был задержан в субботу в Ереване. Согласно сообщениям армянских СМИ, его обвиняют в событиях, касающихся 44-х дневной войны.
Напомним, что Хачатрян - один из авторов провалившейся контратаки армянских войск под Джебраилом в октябре 2020 года.
Тогда премьер Пашинян поторопился присвоить ему звание Героя Армении. Позже выяснилось, что армяне в период с 9-го по 16 октября понесли самые тяжелые потери . По признанию экс-президента Роберта Кочаряна, ВС Азербайджана разгромили за неделю две наиболее боеспособные армянские бригады. Потери только убитыми составили 600 человек, а также несколько десятков единиц бронетехники.
Впоследствии, Пашиняна обвинили в том, что это он инициировал данную операцию, приказав военным любой ценой захватить высоту Леле Тепе. В результате, армянские части попали под перекрестный огонь с двух сторон, а остатки бежали или попали в плен.
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