  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear8.30 C
  • Воскресенье, 5 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
В Армении арестован генерал, ответственный за поражение под Джебраилом
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Армении арестован генерал, ответственный за поражение под Джебраилом

Генерал майор Тиран Хачатрян был задержан в субботу в Ереване. Согласно сообщениям армянских СМИ, его обвиняют в событиях, касающихся 44-х дневной войны.

Напомним, что Хачатрян - один из авторов провалившейся контратаки армянских войск под Джебраилом в октябре 2020 года.

Тогда премьер Пашинян поторопился присвоить ему звание Героя Армении. Позже выяснилось, что армяне в период с 9-го по 16 октября понесли самые тяжелые потери . По признанию экс-президента Роберта Кочаряна, ВС Азербайджана разгромили за неделю две наиболее боеспособные армянские бригады. Потери только убитыми составили 600 человек, а также несколько десятков единиц бронетехники.

Впоследствии, Пашиняна обвинили в том, что это он инициировал данную операцию, приказав военным любой ценой захватить высоту Леле Тепе. В результате, армянские части попали под перекрестный огонь с двух сторон, а остатки бежали или попали в плен.

Написать отзыв

Политика

Признают ли в России обстрел самолета AZAL? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей