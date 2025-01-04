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(9 часов назад)
На 5 января синоптики прогнозируют облачную погоду и местами осадки
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На 5 января синоптики прогнозируют облачную погоду и местами осадки

В воскресенье, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Днем местами возможны кратковременные осадки, ночью и утром - слабый туман.

Юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.

По районам  Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. На отдельных территориях возможен туман, подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.

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