На 5 января синоптики прогнозируют облачную погоду и местами осадки
В воскресенье, 5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Днем местами возможны кратковременные осадки, ночью и утром - слабый туман.
Юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при минэкологии Азербайджана.
По районам Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами прогнозируются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. На отдельных территориях возможен туман, подует порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.
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