На 5 января синоптики прогнозируют облачную погоду и местами осадки

По просьбам государственных учреждений Тарифный (ценовой) совет на недавнем заседании повысил цены в нескольких секторах. В заявлении, опубликованном 2 января, совет впервые объявил об утверждении тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. До сих пор эти услуги предоставлялись без государственного регулирования, что приводило к разным ценам. Утвержденные тарифы включают: