Блинкен отправляется в последнюю поездку в качестве ведущего дипломата США
Блинкен отправляется в последнюю поездку в качестве ведущего дипломата США
До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа осталось менее трех недель, и главный дипломат страны Энтони Блинкен отправляется в последнее турне по Азии и Европе, сообщает сопровождающий его корреспондент TURAN в Вашингтоне.
Госдепартамент объявил в пятницу, что Блинкен посетит Сеул, Токио и Париж, чтобы подтвердить важность партнерства в решении проблем в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.
Как в Южной Корее, переживающей политические потрясения, так и в Японии Блинкен намерен подчеркнуть расширение сотрудничества США с обеими странами в рамках индо-тихоокеанской стратегии администрации Байдена.
Затем он отправится в Париж на встречу с официальными лицами, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, в частности в Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке.
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