Двухпартийная группа американских законодателей во главе с председателем Хельсинкской комиссии США Джо Уилсоном в пятницу объявила о принятии закона MEGOBARI Act.

Кроме того будет представлен "Закон о непризнании кошмара Грузии". Оба законопроекта предусматривают введение санкций против чиновников "Грузинской мечты".

Последний закон признает нелегитимным пророссийское правительство Грузии, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

“Военный преступник Владимир Путин захватил часть Грузии, и теперь хочет получить остальную ее часть", - сказал Уилсон отвечая на вопрос Turan когда эти акты будут приняты.

По его словам, закон MEGOBARI является жизненно важным законодательным актом, направленным на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии, подтверждая поддержку США евроатлантической интеграции Грузии и противодействие авторитарному режиму России.

«В переводе с грузинского "мегобари" означает "друг", и этот законопроект отражает крепкую дружбу и партнерство между США и грузинским народом", - сказал он.

«Наша первоочередная задача - добиться того, чтобы грузинскому кошмару пришел конец, и "ось агрессоров" прекратила терроризировать народ Грузии", - подчеркнул он.

Ччлен Хельсинкской комиссии, конгрессмен-демократ Стив Коэн также согласен с этим, заявив, что Бидзина Иванишвили "превратил "Грузинскую мечту" в грузинский кошмар".

«Коррумпированный Иванишвили и его партия "Грузинский кошмар" превращают Грузию в российскую колонию. Головорезы режима разгоняют и сажают в тюрьму протестующих, требующих свободных и справедливых выборов, в то время как независимые наблюдатели называют выборы в октябре фундаментально фальшивыми", - сказал Коэн.

«Грузинский народ требует возвращения на трансатлантический путь, и мы должны помочь ему". Закон MEGOBARI обеспечивает эту помощь, вводя санкции против марионеток Путина", — сказал Коэн.

МЕГОБАРИ предписывает санкции в отношении всех должностных лиц "Грузинской мечты". Он также предусматривает углубление отношений между США и Грузией после восстановления демократии и суверенитета Грузии. Законопроект также требует выявления российской и китайской разведывательных действиях в Грузии и сотрудничества России и Китая в подрыве грузинской демократии и суверенитета.

Что касается Акта о непризнании, то авторы объяснили, что Грузия при Иванишвили станет государством-изгоем, как только Конгресс утвердит эти законы.