AZAL не опровергает и не подтверждает радиопомехи своего самолета над Астраханью

AZAL не опровергает и не подтверждает радиопомехи во время полета своего самолета над Астраханью

В ответ на запрос « Голоса Америки» относительно сообщения информационного агентства Turan о том, что рейс авиакомпании AZAL столкнулся с радиопомехами и сбоями GPRS во время пролета над Астраханью 1 января, пресс-служба «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) выступила с заявлением. Авиакомпания заверила, что рейс Баку-Казань выполнялся по расписанию и соответствовал международным стандартам безопасности. Однако в заявлении не содержалось прямого ответа на заявления о радиопомехах и проблемах с GPRS.

3 января агентство Turan сообщило, что самолет AZAL Embraer 190/195 столкнулся с радиопомехами и сбоями в работе системы GPRS во время полета из Баку в Казань в новогоднюю ночь. По данным авиационных источников, авионика возобновила нормальную работу только после того, как самолет покинул воздушное пространство Астрахани. Сбой совпал с сообщениями об атаках украинских беспилотников на Астраханскую область, что вызвало активацию местных систем ПВО.

Несмотря на очевидные риски, региональные власти воздержались от инициирования чрезвычайного протокола воздушного пространства, известного как «Операция прикрытие», который обычно применяется в сценариях повышенной воздушной угрозы.

AZAL продолжает выполнять рейсы по маршруту Баку-Казань три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Однако недавние отмены рейсов подчеркивают растущие трудности, с которыми сталкивается авиакомпания в навигации во все более нестабильном регионе. Казань остается одним из немногих российских направлений, обслуживаемых AZAL после значительных приостановок маршрутов.

Этот осторожный подход последовал за сбитием 25 декабря еще одного самолета AZAL Embraer 190 около Грозного российскими ПВО. В тот же день самолет президента Азербайджана "Baku-1", направлявшийся на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, вернулся в Баку после того, как, как сообщается, столкнулся с техническими проблемами в российском воздушном пространстве. Эти инциденты побудили власти Азербайджана приостановить полеты в несколько российских городов, включая Уфу, Самару и Грозный, сославшись на «потенциальные риски», связанные с деятельностью беспилотников и региональной нестабильностью.

AZAL объявила о приостановке полетов в пострадавшие города до завершения расследования авиакатастрофы 25 декабря. Предварительные выводы, согласованные с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана, подчеркивают повышенное внимание авиакомпании к безопасности пассажиров. В заявлении на канале Telegram авиакомпании была подтверждена ее приверженность операционной безопасности.

Хотя рейсы в Казань продолжают выполняться, перебои, такие как отмена 28 декабря, отражают предупредительную позицию AZAL на фоне растущей неопределенности.

Турбулентность над Астраханью подчеркивает растущую сложность выполнения полетов в спорном воздушном пространстве. Боевые действия в воздушном пространстве регионов, затронутых российско-украинским конфликтом, создают проблемы как для авиакомпаний, так и для регулирующих органов. Поскольку Азербайджан пересматривает свою авиационную стратегию в свете этих событий, основное внимание по-прежнему уделяется обеспечению безопасности пассажиров при сохранении основных связей.

На данный момент решение AZAL отдать приоритет безопасности над непрерывностью деятельности подтверждает приверженность авиакомпании передовым международным практикам, хотя и имеет существенные последствия для ее сети и региональной дипломатии.