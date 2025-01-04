Азербайджан столкнулся с общественной реакцией из-за повышения цен на коммунальные услуги

Последний раунд повышения цен на коммунальные услуги в Азербайджане, вступивший в силу 2 января, вызвал резкую критику со стороны оппозиционных партий и гражданского общества, высветив системные проблемы в управлении государственными монополиями. Решение Тарифного совета о повышении цен на электроэнергию, природный газ, воду, отопление и даже фармацевтические препараты вызвало общественное недовольство, а лидеры оппозиции обвинили правительство в усугублении социально-экономических проблем страны.

Оппозиционная партия «Мусават» во главе с Исой Гамбаром осудила повышение, обвинив правительство в том, что оно вводит общественность в заблуждение заявлениями об экономическом прогрессе. «Они всегда говорят о повышении зарплат и пенсий, но эти повышения меркнут по сравнению с ростом стоимости коммунальных услуг», — сказал Гамбар в своем заявлении. Он напрямую приписал это решение президенту Ильхаму Алиеву, заявив, что Тарифный совет просто механически подтверждает президентские директивы.

Связанные с правительством СМИ пытались оправдать рост цен обещаниями улучшения услуг и инвестиций в инфраструктуру, но Гамбар отверг эти рассказы как неискренние. Он утверждал, что, хотя постепенное повышение заработной платы и пенсий продвигается в течение всего года, повышение цен на коммунальные услуги происходит внезапно и значительно, что создает ложную иллюзию прогресса.

В своем посте на Facebook Гамбар проиллюстрировал свою критику созданной с помощью искусственного интеллекта карикатурой, высмеивая корректировки цен 2 января как символ пренебрежения правительства к финансовому благополучию населения.

Независимый экономист Натиг Джафарли назвал рост цен «экономически неоправданным», объяснив его неэффективностью и коррупцией на государственных предприятиях, таких как SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана), Azərenerji и Azərişıq. «Эти компании пронизаны неэффективностью и плохим финансовым управлением. Вместо того чтобы решать эти проблемы, они перекладывают бремя на общественность», — утверждает Джафарли.

Осман Гюндуз, глава НПО «Мультимедиа», усомнился в обоснованности повышения цен, особенно в утверждениях о том, что оно связано с ростом производственных издержек. «Большая часть электроэнергии в Азербайджане вырабатывается из отечественного природного газа. Какое можно оправдывать эти повышения?» — спросил он в посте на Facebook. Гюндуз призвал Антимонопольный комитет расследовать случаи злоупотребления государственными монополиями своими полномочиями.

Пересмотренные тарифы и их влияние на домохозяйства:

Отопление

Ежемесячная ставка для домохозяйств без счетчиков выросла вдвое с прежней ставки в 15 гапиков до 30 гапиков за квадратный метр.

Домохозяйства, оснащенные счетчиками, теперь платят 14,6 маната за гигакалорию.

Природный газ

При годовом потреблении до 1200 кубометров тарифы выросли на 4,2% до 12,5 гепиков за кубометр.

Потребление от 1200 до 2500 кубометров выросло на 10% до 22 гепиков за кубометр.

При потреблении свыше 2500 кубометров цены увеличиваются на 20% до 30 гепиков за кубометр.

Электричество

Потребление до 200 кВт/ч в месяц теперь обходится в 8,4 гепика за кВт/ч, что на 5% больше.

Потребление от 200 до 300 кВтч выросло на 11,1% до 10 гепиков за кВтч.

Потребление свыше 300 кВтч выросло на 15,4% до 15 гепиков за кВтч.

Пересмотренные тарифы значительно повысили стоимость жизни для домохозяйств, что усилило растущее недовольство населения.