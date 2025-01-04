Азербайджан столкнулся с общественной реакцией из-за повышения цен на коммунальные услуги
Азербайджан столкнулся с общественной реакцией из-за повышения цен на коммунальные услуги
Последний раунд повышения цен на коммунальные услуги в Азербайджане, вступивший в силу 2 января, вызвал резкую критику со стороны оппозиционных партий и гражданского общества, высветив системные проблемы в управлении государственными монополиями. Решение Тарифного совета о повышении цен на электроэнергию, природный газ, воду, отопление и даже фармацевтические препараты вызвало общественное недовольство, а лидеры оппозиции обвинили правительство в усугублении социально-экономических проблем страны.
Оппозиционная партия «Мусават» во главе с Исой Гамбаром осудила повышение, обвинив правительство в том, что оно вводит общественность в заблуждение заявлениями об экономическом прогрессе. «Они всегда говорят о повышении зарплат и пенсий, но эти повышения меркнут по сравнению с ростом стоимости коммунальных услуг», — сказал Гамбар в своем заявлении. Он напрямую приписал это решение президенту Ильхаму Алиеву, заявив, что Тарифный совет просто механически подтверждает президентские директивы.
Связанные с правительством СМИ пытались оправдать рост цен обещаниями улучшения услуг и инвестиций в инфраструктуру, но Гамбар отверг эти рассказы как неискренние. Он утверждал, что, хотя постепенное повышение заработной платы и пенсий продвигается в течение всего года, повышение цен на коммунальные услуги происходит внезапно и значительно, что создает ложную иллюзию прогресса.
В своем посте на Facebook Гамбар проиллюстрировал свою критику созданной с помощью искусственного интеллекта карикатурой, высмеивая корректировки цен 2 января как символ пренебрежения правительства к финансовому благополучию населения.
Независимый экономист Натиг Джафарли назвал рост цен «экономически неоправданным», объяснив его неэффективностью и коррупцией на государственных предприятиях, таких как SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана), Azərenerji и Azərişıq. «Эти компании пронизаны неэффективностью и плохим финансовым управлением. Вместо того чтобы решать эти проблемы, они перекладывают бремя на общественность», — утверждает Джафарли.
Осман Гюндуз, глава НПО «Мультимедиа», усомнился в обоснованности повышения цен, особенно в утверждениях о том, что оно связано с ростом производственных издержек. «Большая часть электроэнергии в Азербайджане вырабатывается из отечественного природного газа. Какое можно оправдывать эти повышения?» — спросил он в посте на Facebook. Гюндуз призвал Антимонопольный комитет расследовать случаи злоупотребления государственными монополиями своими полномочиями.
Пересмотренные тарифы и их влияние на домохозяйства:
Отопление
- Ежемесячная ставка для домохозяйств без счетчиков выросла вдвое с прежней ставки в 15 гапиков до 30 гапиков за квадратный метр.
- Домохозяйства, оснащенные счетчиками, теперь платят 14,6 маната за гигакалорию.
Природный газ
- При годовом потреблении до 1200 кубометров тарифы выросли на 4,2% до 12,5 гепиков за кубометр.
- Потребление от 1200 до 2500 кубометров выросло на 10% до 22 гепиков за кубометр.
- При потреблении свыше 2500 кубометров цены увеличиваются на 20% до 30 гепиков за кубометр.
Электричество
- Потребление до 200 кВт/ч в месяц теперь обходится в 8,4 гепика за кВт/ч, что на 5% больше.
- Потребление от 200 до 300 кВтч выросло на 11,1% до 10 гепиков за кВтч.
- Потребление свыше 300 кВтч выросло на 15,4% до 15 гепиков за кВтч.
Пересмотренные тарифы значительно повысили стоимость жизни для домохозяйств, что усилило растущее недовольство населения.
1 отзыв
Bəşir
2025-01-04
Hər Vaxtınız xeyir.Ailede 5 nəfəriy yoldaşım seryoz xesdesidi 3 uşaqma atalıq eliye bilmirəm utanıram bilmirəm yoldaşmın dermanların alım yoxsa üç uşaqmın isdeylerin arzuların gerçeyleşdirim çox əziyyətli vəzyətdəyəm nə pensiya alanım var ne sosyal nede başqa hardansa aylıq maş. niye bu təbəqədə ki ailələri düşünen yoxdu nədi bizim günahımız .yəqin məmurların cibinə az pul çatır .neynemey olar yorqana bürün elne sürün nahaqdan demiyibler ki.