Гендерное равенство в Азербайджане в 2024 году: сохраняющаяся проблема

В 2024 году проблема насилия в отношении женщин в Азербайджане оставалась актуальной, привлекая значительное общественное и политическое внимание. Несмотря на заметный прогресс, системные проблемы сохраняются, что подчеркивает настоятельную необходимость всеобъемлющих реформ.

Насилие в отношении женщин остается широко распространенным явлением. По данным за первую половину 2024 года, в центрах поддержки было зарегистрировано 412 случаев домашнего насилия, причем большинство жертв сообщили о насилии со стороны супругов. Однако неправительственные организации оценивают, что фактические цифры могут быть значительно выше из-за занижения данных.

ООН сообщает, что 14% азербайджанских женщин подвергались насилию со стороны интимного партнера. Эта цифра подчеркивает всепроникающий характер проблемы в обществе, борющемся с укоренившимися культурными нормами, которые часто отпугивают жертв от поиска справедливости.

Растущее феминистское движение выдвинуло эти проблемы на передний план. В октябре в Баку прошли две акции протеста с призывом к Азербайджану ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении домашнего насилия. Демонстрации вызвали неоднозначную реакцию, в том числе в некоторых случаях полицейские репрессии.

«Ратификация Стамбульской конвенции станет важнейшим шагом, свидетельствующим о серьезной приверженности делу борьбы с домашним насилием», считает активистка Лала Исмаилова.

Освещение гендерного насилия в СМИ возросло, что повысило осведомленность общественности. Организации гражданского общества активизировали свои усилия, но патриархальные нормы продолжают препятствовать прогрессу.

В феврале 2024 года правительство ввело более строгие наказания за домашнее насилие. Экономическое принуждение теперь влечет за собой штрафы в размере от 100 до 300 манатов, а психологическое насилие — до 500 манатов.

Несмотря на эти изменения, правоприменение остается слабым. Многие дела так и не доходят до суда из-за общественного давления на жертв, часто усиливаемого сотрудниками правоохранительных органов.

Закон о гендерном равенстве 2006 года направлен на устранение дискриминации и поощрение равных возможностей. Недавние инициативы были сосредоточены на расширении прав и возможностей сельских женщин посредством обучения предпринимательству и улучшения услуг здравоохранения, включая репродуктивное здоровье.

Устойчивые взгляды на женщин как на «домохозяек» ограничивают их доступ к высокооплачиваемым и руководящим должностям. Женщины занимают лишь малую часть руководящих должностей в парламенте и муниципальных органах.

Экономическая зависимость часто не позволяет женщинам отказаться от насильственных отношений. Многие работают в низкооплачиваемых секторах, что ограничивает их карьерный рост и финансовую независимость.

Еще одной проблемой является доступ к юридической поддержке, поскольку многие женщины сталкиваются с предвзятостью в системе правосудия.

«Решение проблемы гендерного неравенства требует многогранного подхода. Кампании по повышению осведомленности общественности, более строгое соблюдение существующих законов и расширение экономических возможностей женщин являются критически важными шагами», считает правозащитник Арзу Абдуллаева.

Историческое наследие Азербайджана как одной из первых стран, предоставивших женщинам право голоса в 1919 году, подчеркивает его потенциал для прогресса. Однако достижение истинного равенства в современную эпоху требует постоянных усилий и системных изменений.