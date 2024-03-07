Азербайджанский традиционализм как причина гендерного неравноправия.

8 марта – Международный женский день. Несмотря на славную историю освобождения женщин от мужского гнета, сегодня Азербайджан остается в списке стран, где традиционалисткое население относит "прекрасную половину" к худшей категории населения. В этом мало вины государства, сделавшего многое для действительного гендерного равенства. В сложившихся неравных общественных отношениях виноват азербайджанский менталитет с мусульманскими представлениями о месте женщин в семье и государстве.

Место женщин в отношении с государством

Женщин в Азербайджане ненамного больше, чем мужчин. В абсолютных цифрах соотношение такое: из 2 474 697 граждан страны в возрасте младше 15 лет мальчиков - 1 312 116, девочек - 1 162 687 человек. Цифры по этой группе населения указывают на предпочтение рождения мальчиков в молодых семьях. Но абортирование зародышей с целью предотвращения рождения девочек в стране карается законом. В группе старше 14 и младше 65 лет (7 503 337 человек) мужчин - 3 690 286, женщин - 3 813 051. Женщины в Азербайджане, как и везде в мире, живут дольше мужчин. В группе населения старше 64 лет (687 842 человека) мужчин - 249 475, женщин - 438 368 человек.

5 марта Госкомстат Азербайджана опубликовал традиционный, накануне женского праздника, отчет о гендерном благополучии в стране. В нем говорится о том, что по данным 2023 года, женщины в Азербайджане составляют 50,2% населения страны.

Среди педагогов в общеобразовательных школах женщин 82,7%, в средних специальных учебных заведениях 79,4%, и 58,7% в вузах. Две трети врачей в стране – женщины. В общеобразовательных школах девочки составляют 46,6% учащихся. В средних специальных учебных заведениях 62,5% студентов – девушки, а вузах – половина.

Женщины составляют 59,2% научных работников страны. За последние 10 лет в стране число женщин докторов наук возросло в 1,6 раза, а докторов философии – 1,5 раза. Среди действительных членов Национальной академии наук 7 женщины, среди член-корреспондентов – 9.

Численность женщин среди занятого населения страны составляет 47,9%. Удельный весь женщин среди госслужащих - 29,4%, индивидуальных предпринимателей - 22,7%.

Растет число женщин среди депутатского корпуса. В 1990 г. женщины составляли 4,3% депутатов парламента, в 2000-м – 10,7%, сейчас – 17,9%. Председателем парламента несколько лет является Судаба Гафарова. Первый вице-президент Азербайджана - Мехрибан Алиева.

Растет число женщин, имеющих права на вождение транспортных средств. В 2008 г. удельный вес женщин среди обладателей прав составлял 4,6%, в 2023-м – 12%.

Всеобщее избирательное право было введено в Азербайджане в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой, свергнутой в 1920 году войском Советской России. А в США избирательное право женщинам дали лишь в 1920 году.

По Конституции современной Азербайджанской Республики, Семейному кодексу АР, а также международными Конвенциям, участником которых выступает Азербайджан, мужчины и женщины имеют равные права и свободы. Конституция воспрещает дискриминацию по гендерному признаку. В 1995 году Азербайджан подписал Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В 2006 году парламент Азербайджана принял закон «О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)». В соответствии с законом, женщины и мужчины обладают равными правами и обязанностями в плане найма, карьерного роста и уровня заработной платы. В Южной Корее до сегодняшнего дня женщины получают на 37% меньше зарплату, чем мужчины за одинаковую работу.

Традиционализм общества в гендерном разрезе

Несмотря на прогрессивное законодательство в части гендерного равенства, склонное к традиционным ценностям, особенно сельское население Азербайджана остается верным мусульманским представлениям о месте женщин в семье, обществе и государстве.

Объективную оценку дают иностранные наблюдатели. Исторически так сложилось, что азербайджанские женщины имели чуть больше прав в семье и в обществе, чем во всех исламских государствах вокруг. Это стало возможным по причине слишком сильного влияния иных культур и религий, - подметило Дзен.ру.

Сьюзан Ротман живет в Баку с 2013 года, преподает английский язык. Она делилась впечатлениями с EurasiaNet. "На улицах Баку, в повседневных ситуациях за пределами работы, это все еще определенно мир мужчин. Создавшееся у меня впечатление преследования женщин подкрепляется рассказами, которые я слышу от своих азербайджанских приятельниц и знакомых женского пола. Самым унизительным обращением, с которым мои азербайджанские подруги и я сама сталкивались на данный момент, является способ подзывать к себе женщину. Мужчины делают это с помощью того же набора звуков, какие используются для приманивания кошек. Кроме того, мужчины могут вести себя с крайней откровенностью, зачастую зазывая к себе в автомобиль совершенно незнакомых им женщин", - рассказывает Сюзанн Ротман, приводя примеры из своей жизни в Азербайджане.

Подобное поведение со стороны мужчин создает обстановку, вынуждающую женщин не выходить из дома после наступления сумерек. Хотя по закону они имеют право делать все, что им заблагорассудится, женщины предпочитают оставаться дома из-за преследования, с которым, как им известно, они столкнутся, выйдя на улицу.

Она говорит, что на взгляд сослуживцев из числа азербайджанцев, женатый мужчина может, с точки зрения общества, иметь внебрачные связи, а для женщины подобное поведение является табу. Кроме того, считается, что жена должна примириться с адюльтером мужа во имя сохранения семьи.

"Большинство женщин играют... предписываемую им традициями роль матери, жены, сестры и дочери. Они вынуждены занимать второстепенную по отношению к мужчине позицию, и многим не удается развить собственные способности и таланты. Как ни парадоксально, но в высшем эшелоне азербайджанского общества первой леди республики Мехрибан Алиевой все же удалось застолбить за собой видную роль. Но в большинстве сфер бизнеса и политики крайне мало найдется женщин на руководящих постах, особенно в правительстве", - отмечает С.Ротман.

Азербайджан занимает второе место в мире (после Китая) по числу селективных абортов по признаку пола. Случаи жестокого насилия над женщинами регулярно сотрясают общественность, особенно, когда жертвы несовершеннолетние и подвергались изнасилованию неоднократно. Убийства жен, а также бывших жен ревнивыми мужьями, убийство матерей и сестер сыновьями и братьями, узнавшими о "неподобающем поведении" членов семьи - нередкие преступления в уголовной хронике Азербайджана. Ежегодно становятся известными несколько шокирующих общество случаев насильственного раннего брака или сговора о будущем браке, в которых родители преступают закон, решая будущее молодых людей без их участия. Общественные организации, среди наиболее активно Объединения детей (председатель Кямиля Агазаде), узнав о таком случае от родственников и соседей молодых людей, сообщают в полицию, и незаконные браки отменяются. К.Агазаде активно действует в социальных сетях, пропагандирует ответственность родителей за будущее их детей. По телефону она получает информацию о нарушениях закона и оскорбления в свой адрес.

После многочисленных обращений общественности и ходатайства Госкомитета по делам семьи, женщин и детей в феврале 2024 года ужесточено наказание за семейное насилие. Применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой почве влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот манатов. За психическое насилие на бытовой почве налагается штраф в размере от трехсот до пятисот манатов. За повторное совершение вышеуказанных действий наказание увеличивается до 700 манатов, вплоть до административного ареста. Закон определяет порядок оказания бесплатной юридической помощи жертвам домашнего насилия.

Глава Правозащитного центра Эльдар Зейналов указывает на бытующие в обществе гендерные стереотипы и вредные практики полиции и судов по смазыванию, а не разрешению, внутрисемейных конфликтов. "Стало модным трендом в судебной практике выбор альтернативных наказаний, не требующих лишения свободы, а также заключение мировых соглашений. В целом это позитивная тенденция, разгрузившая тюрьмы. Но в каких-то случаях это не срабатывает и вселяет в домашнего насильника чувство вседозволенности. Знаю случай, когда жена довела дело до суда и добилась для мужа условного срока, и это очень эффективно дисциплинировало распускавшего руки домашнего тирана. Могло бы сработать и в данном случае", – говорит правозащитник.

В Азербайджане активно и усиливается феминистское движение. Женщины больше не хотят мириться с насилием и патриархальными стереотипами, нередко находят поддержку друг в друге и среди мужчин. Женщины и мужчины проводят уличные акции протеста, нередко подавляемые полицией. Феминизм в Азербайджане – не монолитное движение, а отдельные группы, имеющие представление о деятельности друг друга. Они вместе организуют акции, сотрудничают, но могут действовать согласно своим представлениям о методах борьбы за права женщин.

Решение в настоящем привлечении женщин к управлению государством

Орган Совета Европы по борьбе с торговлей людьми настоятельно призывает Азербайджан улучшить процесс выявления жертв торговли людьми и расширить их доступ к компенсации и другим средствам правовой защиты. Вместе с тем Орган в отчете по Азербайджану от 2023 года сообщает о положительной динамике в развитии законодательной, институциональной и политической базы для борьбы с торговлей людьми, в повышении осведомленности и подготовке соответствующих специалистов. Выросло количество приговоров по фактам торговли людьми. Тем не менее Орган СЕ указывает на необходимость более активных действий для улучшения доступа жертв торговли людьми к юридической помощи, к рынку труда и их социально-экономической интеграции. Также рекомендуется улучшить доступ к средствам правовой защиты.

В документе Органа сказано: "Азербайджан является преимущественно страной происхождения жертв торговли людьми, но также в некоторой степени страной назначения".

Председатель общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу признает усилия государства в решении гендерной проблемы, но указывает на нерешенные еще вопросы. Она ратует за введение минимальных квот участия женщин в управлении государством.

"Проблема в том, что парламенте очень мало женщин, равно как и на руководящих должностях в муниципалитетах. Но отмечу, что самые лучшие муниципалитеты – именно те, где руководитель – женщина. Почему бы Азербайджану не брать пример со скандинавских стран – Норвегии, Финляндии, где есть квота для женщин? Не работать по методам международных стандартов? Я не говорю 50х50, пусть будет хотя бы 40х50. Просто возмутительно то, что мы говорим о правах женщин, о гендерном равенстве, а в парламенте заседают всего три или четыре женщины".

Н.Джафароглу предлагает создать в Азербайджане Женскую партию но сама, ссылаясь на преклонный возраст, не может заняться организацией женской политической партии.

"Азербайджанская женщина должна быть экономически свободной, уметь самостоятельно зарабатывать деньги, и в регионах есть много возможностей для женщин, желающих создать собственное хозяйство для обеспечения личной финансовой независимости. Уверяю вас, если женщина сильная, она буквально все может преодолеть. Надо менять стереотип, что место женщины – на кухне, и что мужчина – более превосходящее существо по праву рождения таковым. Пора это все менять, при помощи мужчин, надо работать с ними, говорить постоянно о роли женщины в обществе, нужно проводить семинары. Следует ужесточить наказание тем, кто бьет своих жен», – сказала правозащитник Новелла Джафароглу.