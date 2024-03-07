Закрытие Toplum TV ответ Баку Совету Европы?

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов недавно опубликовала свой ежегодный доклад под названием "Свобода прессы в Европе: пришло время изменить ситуацию", проливающий свет на состояние свободы СМИ на континенте. Азербайджан оказался в центре внимания в разделе доклада, посвященном безнаказанности за убийства журналистов и притеснениям, с которыми сталкиваются работники средств массовой информации.

В докладе освещаются такие дела, как нераскрытые убийства журналиста Эльмара Гусейнова и публициста Рафига Таги, которые являются символом более широких проблем, с которыми сталкиваются журналисты в Азербайджане. Также задокументированы случаи кратковременных арестов журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей и административных притеснений, что указывает на тревожную тенденцию.

Представленный на пресс-конференции в Салониках, Греция, 5 марта, 100-страничный отчет подчеркивает настоятельную необходимость реформ для защиты журналистских свобод. Однако всего через день после его публикации азербайджанское СМИ Toplum TV было внезапно закрыто, а шесть сотрудников задержаны в качестве подозреваемых по обвинению в контрабанде.

Возникают вопросы относительно того, является ли это закрытие и последующие аресты официальным ответом Баку на доклад Совета Европы. Халид Агалиев, глава Группы по защите прав СМИ, затронул эти проблемы в программе "Сложный вопрос", подчеркнув сохраняющиеся проблемы со свободой СМИ в Азербайджане с момента вступления страны в Совет Европы.

Агалиев признал регресс свобод СМИ в Азербайджане в последние годы, объяснив это более широкими тенденциями во многих государствах - членах Совета Европы. Что касается сроков закрытия Toplum TV и отчета Совета Европы, он отверг какую-либо прямую взаимосвязь, сославшись на сохраняющиеся опасения по поводу судьбы СМИ, предшествовавшие публикации отчета.

Подчеркнув, что нападения на независимые СМИ являются симптомом более широкой политики, ограничивающей свободу СМИ, Агалиев предостерег от упрощения закрытия Toplum TV в качестве прямого ответа на доклад Совета Европы. Вместо этого он подчеркнул системные проблемы, с которыми сталкиваются средства массовой информации, работающие в Азербайджане, где свобода слова по-прежнему находится под значительным давлением.

В то время как Азербайджан борется с последствиями закрытия Toplum TV и задержания его сотрудников, этот инцидент служит суровым напоминанием о продолжающейся борьбе за свободу прессы в стране. В то время как доклад Совета Европы привлекает международное внимание к этим проблемам, истинное испытание заключается в действиях, предпринимаемых властями Азербайджана для решения проблем и отстаивания демократических ценностей.