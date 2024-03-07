Евросоюз призывает Баку обеспечить свободу выражений
Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.
«Мы следим за ситуацией вокруг новых задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Toplum TV и Платформа Третьей республики).
ЕС призывает азербайджанские власти обеспечить свободу выражения мнений, включая свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики, в соответствии со своими международными обязательствами», - говорится в комментарии пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.
Политика
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- 7 март 2024, 22:22
Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV 6 марта.
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Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
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- 7 март 2024, 18:17
Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media. Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.
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- 7 март 2024, 17:39
Хатаинский районный суд Баку 7 марта продлил еще на 3 месяца – до 13 июня срок предварительного заключения журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой. Как сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир, никаких материальных и процессуальных основ для содержания журналистки под стражей нет. Защита обратила внимание суда на наличие альтернативных мер пресечения. Сама Гасымова заявила, что ее преследуют за профессиональную деятельность.
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