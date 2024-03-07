Евросоюз призывает Баку обеспечить свободу выражений

Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.

«Мы следим за ситуацией вокруг новых задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Toplum TV и Платформа Третьей республики).

ЕС призывает азербайджанские власти обеспечить свободу выражения мнений, включая свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики, в соответствии со своими международными обязательствами», - говорится в комментарии пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.