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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Евросоюз призывает Баку обеспечить свободу выражений

Евросоюз раскритиковал атаку на интернет телевидение Toplum TV и Платформу Третья республика в Азербайджане.

«Мы следим за ситуацией вокруг новых задержаний журналистов и активистов гражданского общества (Toplum TV и Платформа Третьей республики). 

ЕС призывает азербайджанские власти обеспечить свободу выражения мнений, включая свободное и беспрепятственное пространство для независимой журналистики, в соответствии со своими международными обязательствами», - говорится в комментарии пресс-секретаря Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.

 

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