Состоялось совместное заседание комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы
Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.
Стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и начали согласование проекта положения о совместной деятельности госкомиссий, сообщает МИД Азербайджана.
Также были обсуждены проекты инструкций о порядке проведения работ по делимитации. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации и определить дату и место проведения очередного заседания.
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