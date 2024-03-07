  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast60 C
  • Пятница, 8 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
Состоялось совместное заседание комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Состоялось совместное заседание комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы

Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.

Стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и начали согласование проекта положения о совместной деятельности госкомиссий, сообщает МИД Азербайджана.

Также были обсуждены проекты инструкций о порядке проведения работ по делимитации. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации и определить дату и место проведения очередного заседания.

Написать отзыв

Политика

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей