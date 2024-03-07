Состоялось совместное заседание комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы

Вице-премьеры Азербайджана и Армении - Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели 7 марта совместное заседание комиссий по вопросу делимитации границы.

Стороны обменялись мнениями по вопросам делимитации и начали согласование проекта положения о совместной деятельности госкомиссий, сообщает МИД Азербайджана.

Также были обсуждены проекты инструкций о порядке проведения работ по делимитации. Стороны договорились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации и определить дату и место проведения очередного заседания.