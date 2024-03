Срок ареста Хафиза Бабалы также продлен на 3 месяца

Хатаинский районный суд Баку сегодня продлил на три месяца срок предварительного заключения редактора экономического отдела агентства Turan Хафиза Бабалы, арестованного по делу Abzas Media.

Как сообщил Turan его адвокат Расул Джафаров, продление ареста необосновано и нет материальных и процессуальных основ для содержания Бабалы под стражей.

Следствие так и не представило доказательств вины Бабалы, а утверждения, что оставаясь на свободе, он может уклониться от следствия, субъективны.

«Мы подали встречное ходатайство о переводе Бабалы под домашний арест, если уж следствию необходимо время для продолжения расследования. Мы просили принять во внимание также состояние здоровья Бабалы. У него один глаз видит только на 30 процентов, он инвалид 3 группы. Другой глаз тоже плохо видит. Однако, суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста до 13 июня», - отметил адвокат.

Сам Бабалы отверг обвинения в «контрабанде», заявив, что его преследуют за журналистские расследования.

* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”.

Международные организации осудили арест Бабалы и призвали освободить его.

