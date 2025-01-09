Азербайджан борется с сезонным заболеванием: виновник ли человеческий метапневмовирус?

С наступлением зимы в Азербайджане растет обеспокоенность по поводу распространения респираторных заболеваний, причем спекуляции сосредоточены вокруг человеческого метапневмовируса (HMPV). Первоначально зарегистрированный в Китае и впоследствии обнаруженный в Казахстане и России в конце 2024 года, HMPV в настоящее время находится под пристальным вниманием в Азербайджане. Хотя Министерство здравоохранения подтвердило проведение кампаний по повышению осведомленности общественности об этом вирусе, остаются вопросы о его распространенности и серьезности в стране.

Человеческий метапневмовирус — респираторный вирус, вызывающий симптомы, схожие с симптомами сезонного гриппа. Обычные проявления включают заложенность носа, кашель, лихорадку и в тяжелых случаях затрудненное дыхание. Вирус особенно опасен для групп высокого риска, включая маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

По словам доктора Адиля Гейбуллы, известного азербайджанского эпидемиолога, вирус HMPV, вероятно, присутствует в Азербайджане из-за тесных связей страны со Средней Азией, Турцией и Россией, где был зарегистрирован этот вирус.

«Эпидемиологическая картина крайне сложна», — сказал доктор Гейбулла во время телевизионного интервью. «Даже когда пандемия COVID-19 ослабевает, сохраняются остаточные вспышки мутировавших вариантов Omicron наряду со штаммами гриппа, риновирусами и другими респираторными патогенами. Отчеты указывают на присутствие в регионе вирусов, напоминающих HMPV, таких как энтеровирусы и ротавирусы».

HMPV в первую очередь известен тем, что вызывает тяжелые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию, особенно у детей младше пяти лет и пожилых людей. В то время как здоровые взрослые обычно испытывают легкие симптомы, похожие на простуду, тяжелые случаи наблюдались у лиц с ослабленным иммунитетом.

Доктор Гейбулла подчеркнул, что вирус представляет серьезную угрозу для младенцев, причем первый год жизни является наиболее уязвимым периодом. «Вирус распространяется воздушно-капельным путем, и специфического противовирусного лечения не существует. Лечение симптомов остается краеугольным камнем лечения», — пояснил он.

Доктор Гейбулла раскритиковал ограниченные усилия в Азербайджане по продвижению профилактических мер против HMPV. Проводя параллели с пандемией COVID-19, он подчеркнул эффективность установленных правил гигиены и дистанцирования:

Частое мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой.

Избегать тесного контакта с лицами, имеющими симптомы заболевания.

Регулярная уборка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.

Избегать прикосновения к лицу грязными руками.

Обеспечение надлежащей вентиляции в помещениях.

Ношение медицинских масок и соблюдение правил кашля при появлении симптомов.

«Эти меры, знакомые по пандемии, остаются высокоэффективными против респираторных вирусов, таких как HMPV», — добавил он.

Хотя официальные данные о случаях HMPV в Азербайджане остаются скудными, Министерство здравоохранения рекомендовало гражданам сохранять бдительность и обращаться к поставщикам медицинских услуг при появлении симптомов. Способность правительства смягчить распространение будет зависеть от его мер реагирования в области общественного здравоохранения, включая четкую коммуникацию и надежный надзор.

Поскольку респираторные вирусы становятся более распространенными в зимние месяцы, Азербайджан сталкивается с критической проблемой в защите общественного здоровья, одновременно с этим уравновешивая более широкие потребности своей системы здравоохранения. Станет ли HMPV серьезной проблемой или останется маргинальным игроком в сезонном всплеске заболеваний, во многом будет зависеть от профилактических мер и осведомленности общественности.