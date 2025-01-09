Алиев и Кошта обсудили «улучшения отношений» между Азербайджаном и ЕС

Президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Кошта выразил соболезнования Алиеву и народу Азербайджана в связи с крушением самолета AZAL, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

Европейский Союз поддерживает позицию Баку по всестороннему расследованию этой катастрофы, подчеркнул Кошта.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по транспортным вопросам между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, перевозкам по маршруту Транскаспийский-Срединный коридор.

Кроме того, затрагивался проект создания зеленого энергетического коридора, соединяющего бассейны Каспийского и Черного морей, обсуждались вопросы экспорта азербайджанского газа в страны-члены Европейского Союза и в целом сотрудничество в энергетической сфере. Была достигнута договоренность о продолжении контактов, говорится в заключение сообщении азербайджанской стороны.

В свою очередь, Кошта на своем аккаунте в X отметил, что обсудил с Алиевым «возможности улучшения отношений ЕС-Азербайджан».

«С нетерпением ждем встречи с президентом Алиевым в ближайшее время для продолжения укрепления нашего сотрудничества», - подчеркнул он.