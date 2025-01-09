Каковы месседжи из последнего интервью Ильхама Алиева и кому они адресованы? - беседа с Аркадием Дубновым

Каковы месседжи из последнего интервью Ильхама Алиева и кому они адресованы? - беседа с Аркадием Дубновым

В интервью, вышедшем в эфир 7 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой Запада, выделив США, Францию ​​и Евросоюз. Вопрос о том, кому были адресованы эти замечания, и их более широкие последствия затронул Аркадий Дубнов, политический аналитик и эксперт по Центральной Азии, в программе «Сложный вопрос».

Дубнов интерпретирует резкий тон Алиева в адрес администрации Байдена как отражение меняющейся динамики в политике США. «Алиев почувствовал смелость сделать такие замечания, поскольку администрация Байдена уходит, а республиканская администрация Дональда Трампа готова вступить в должность», — пояснил Дубнов.

Он описал переход в США как «поворотный момент в американской политике», имеющий значительные последствия для глобальных структур власти. По словам Дубнова, критика Алиевым администрации Байдена была тем, что он, вероятно, сдерживал перед президентскими выборами в США в ноябре, где вице-президент Камала Харрис проиграла республиканскому сопернику.

«Кажется, Алиев выражает недовольство тем, что не вышел в эфир до 5 ноября», — отметил Дубнов, добавив, что такая риторика может иметь долгосрочные последствия: «Мир нелегко прощает такую ​​откровенность. Кто знает, какой резонанс это вызовет через четыре года?»

Замечания Алиева выявили глубокое разочарование тем, что он воспринимает как пренебрежение администрацией Байдена отношениями США и Азербайджана в пользу армяно-американских связей. Это, по словам Дубнова, было краеугольным камнем послания Алиева.

Касаясь отношения Трампа к правам человека и демократическим ценностям, Дубнов заметил: «Трамп никогда не проявлял особого уважения к таким принципам. Такие лидеры, как Алиев, которые чувствительны к критике по этим вопросам, вероятно, испытывают удовлетворение от осознания того, что больше не столкнутся с таким пристальным вниманием».

Несмотря на критическую позицию Алиева, Дубнов предостерег от ожидания быстрых изменений в политике США в отношении Южного Кавказа при администрации Трампа. «Хотя Южный Кавказ находится на радаре США, он не входит в число их главных приоритетов», — заметил он.

Критика Алиевым французского президента Эммануэля Макрона и его политики в отношении Армении отражает давнюю напряженность. Дубнов утверждал, что любой французский президент, не только Макрон, занял бы аналогичную проармянскую позицию.

«Франция — одна из самых армяноориентированных стран в мире, наряду с США. Причины этого хорошо известны», — сказал Дубнов. Он объяснил резкую критику Алиевым Макрона укреплением связей Франции с Арменией под его руководством, включая соглашение о поставках оружия.

Неожиданно Дубнов предположил, что обозначение Алиевым Армении как «фашистского государства» может быть обусловлено чувством морального превосходства над Москвой после крушения азербайджанского самолета в декабре.

Анализ Дубнова подчеркивает сложность высказываний Алиева, представляя их как смесь внутренних и международных обид, направленных на несколько аудиторий. Поскольку Азербайджан выстраивает свои отношения с мировыми державами, слова Алиева служат как предупреждением, так и стратегическим сигналом.