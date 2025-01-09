  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny11.10 C
  • Пятница, 10 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(18 минут назад)
Никол Пашинян

Никол Пашинян

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Никол Пашинян выдвинул ряд предложений по примирению с Азербайджаном

Премьер-министр  Армении Никол Пашинян на странице в Facebook опубликовал свои предложения по установлению долгосрочного мира в регионе. В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий друг к другу, и не только, в международных судах.

Среди других предложений: не использовать воинственную риторику; продолжить демаркацию границы; подписать готовый на 90% мирный договор; взаимно осуществлять контроль над вооружениями; создать совместный механизм для расследования нарушений режима прекращения огня; распустить Минскую группу ОБСЕ.

Пашинян выразил уверенность, что азербайджанская сторона, используя словосочетание «Западный Азербайджан», имеет в виду Армению, чем ставит под сомнение территориальную целостность республики. Он призвал не использовать этот термин, а также не поднимать этот вопрос при обсуждении прав беженцев; реализовать проект «Перекресток мира» и решить проблему сообщения Азербайджана с Нахчываном; решить проблему удерживаемых лиц;  интенсивно работать над выяснением судеб пропавших без вести в ходе конфликта.

Написать отзыв

Политика

Каковы месседжи из последнего интервью Ильхама Алиева и кому они адресованы? - беседа с Аркадием Дубновым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей