Никол Пашинян выдвинул ряд предложений по примирению с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на странице в Facebook опубликовал свои предложения по установлению долгосрочного мира в регионе. В том числе он предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий друг к другу, и не только, в международных судах.

Среди других предложений: не использовать воинственную риторику; продолжить демаркацию границы; подписать готовый на 90% мирный договор; взаимно осуществлять контроль над вооружениями; создать совместный механизм для расследования нарушений режима прекращения огня; распустить Минскую группу ОБСЕ.

Пашинян выразил уверенность, что азербайджанская сторона, используя словосочетание «Западный Азербайджан», имеет в виду Армению, чем ставит под сомнение территориальную целостность республики. Он призвал не использовать этот термин, а также не поднимать этот вопрос при обсуждении прав беженцев; реализовать проект «Перекресток мира» и решить проблему сообщения Азербайджана с Нахчываном; решить проблему удерживаемых лиц; интенсивно работать над выяснением судеб пропавших без вести в ходе конфликта.