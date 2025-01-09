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(18 минут назад)
США выделили Украине вооружений на 500 млн.
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США выделили Украине вооружений на 500 млн.

США сообщили о новом и последнем пакете военной помощи Украине выделенной администрацией президента США Джо Байдена. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Германии, что сумма помощи составит 500 миллионов долларов. 

В сообщении Пентагона говорится, что в пакет войдут ракеты для систем ПВО, ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование для истребителей F-16 и артиллерийские снаряды. 

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