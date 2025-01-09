Планируется строительство дополнительных станций метро: реально ли это в краткосрочной перспективе?

В Баку ожидается строительство 10 новых станций метро. Об этом президент Ильхам Алиев рассказал на встрече с журналистами 7 января.

Глава государства отметил, что места для новых станций метро уже выбраны, а инвестиции начнут поступать уже в этом году.

Президент подчеркнул, что в последнее время введено в эксплуатацию несколько станций метро. Однако некоторые эксперты считают, что процесс идет медленно. Более того, новая станция, которую планировалось открыть в конце прошлого года, так и не была достроена.

По информации ЗАО «Бакинский метрополитен», в конце прошлого года строительные работы на станции «Фиолетовой линии» были временно приостановлены из-за нехватки средств.

В документе «Генеральный план города Баку – 2040» указано, что в среднем на строительство каждой новой станции метро требуется 187 миллионов манатов. К 2027 году на строительство шести станций потребуется в общей сложности 1,122 миллиарда манатов, а к 2040 году на строительство 20 новых станций метро потребуется 3,74 миллиарда манатов. План предусматривает увеличение числа действующих станций с 25 до 46.

В ЗАО «Бакинский метрополитен» агентству Turan сообщили, что общественность будет проинформирована о местоположении, сроках строительства и других деталях планируемых 10 станций метро.

Депутат Милли Меджлиса (Национального собрания) Эльшад Мусаев сообщил агентству Turan, что в Баку по разным причинам наблюдается значительная загруженность дорог: «Одним из способов решения этой проблемы является увеличение количества станций подземного транспорта. Например, в Стамбуле имеется обширная сеть метро, ​​что помогает снизить загруженность дорог. Я считаю, что принятие аналогичных мер здесь было бы правильным решением».

Депутат также отметил, что существуют разные способы реализации этого: «В Турции подход более современный. Мы могли бы перенять их опыт».

Мусаев подчеркнул, что у государства достаточно средств для реализации этого плана, и необходимые ресурсы могут быть выделены.

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов, выступая на Радио Азадлыг, отметил, что прогресс в развитии метрополитена в Баку идет медленно из-за нехватки финансирования:

«Но есть надежда, что работа ускорится. Во время COP-29 было подписано соглашение с международным финансовым институтом о строительстве метро в Баку. Похоже, что для этих целей будут привлечены кредиты. Однако и у самого государства есть потенциал реализовать этот проект».

По мнению эксперта, нерасширяемость метрополитена приведет к серьезным последствиям: «Последствия уже видны. Пробки в городе усиливаются, люди все больше времени проводят на дорогах, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Если сложить все эти потери и перевести в денежный эквивалент, то получится сумма, в несколько раз превышающая стоимость строительства новых станций метро. Если не выделять средства, ситуация еще больше ухудшится, так как наземный транспорт не развивается. По сути, мы уже опоздали. В Баку должно быть уже 40 станций».