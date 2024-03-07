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(7 часов назад)
Суд продлил на 3 месяца срок ареста журналистки Abzas Media

Суд продлил на 3 месяца срок ареста журналистки Abzas Media

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд продлил на 3 месяца срок ареста журналистки Abzas Media

Хатаинский районный суд Баку 7 марта продлил еще на 3 месяца – до 13 июня срок предварительного заключения журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой.

Как сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир, никаких материальных и процессуальных основ для содержания журналистки под стражей нет. Защита обратила внимание суда на наличие альтернативных мер пресечения.  Сама Гасымова заявила, что ее преследуют за профессиональную деятельность.

Защита намерена обжаловать решение суда.

*Эльнара Гасымова была задержана 13 января по обвинению  в контрабанде по предварительному сговору лиц (ст. 206.3.2 УК). 15 января суд избрал в ее отношении меру пресечения арест на срок 3 месяца. Она стала шестым журналистом и медиаработником, привлеченным по делу Abzas Media.

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