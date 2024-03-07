Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена «Третьей Республики»
Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена "III Республиканской платформы"
"Великобритания глубоко обеспокоена арестом журналистов "Toplum Tv" и представителя политического движения "III Республиканской платформы".
Мы призываем защитить свободу выражения мнений и основные права человека, в том числе права всех недавно арестованных представителей СМИ". Об этом написал 7 марта в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.
Политика
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- 7 март 2024, 22:22
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- 7 март 2024, 20:40
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