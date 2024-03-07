Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена "III Республиканской платформы"

"Великобритания глубоко обеспокоена арестом журналистов "Toplum Tv" и представителя политического движения "III Республиканской платформы".

Мы призываем защитить свободу выражения мнений и основные права человека, в том числе права всех недавно арестованных представителей СМИ". Об этом написал 7 марта в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.