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(7 часов назад)
Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена «Третьей Республики»

Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена «Третьей Республики»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лондон осудил арест журналистов Toplum TV и члена "III Республиканской платформы"

"Великобритания глубоко обеспокоена арестом журналистов "Toplum Tv" и представителя политического движения "III Республиканской платформы".

Мы призываем защитить свободу выражения мнений и основные права человека, в том числе права всех недавно арестованных представителей СМИ". Об этом написал 7 марта в своем аккаунте на платформе X посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.

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