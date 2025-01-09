На пятом году освобождения Карабаха беженцы продолжают проживать в незаконно захваченных квартирах

В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.

Бедственное положение Самайи Алиевой не было принято во внимание. Вынужденная снимать квартиру в течение многих лет, она покрывала расходы из собственного дохода. Со временем стресс от ее положения сказался на здоровье семьи Алиевых, добавив медицинские расходы к финансовому бремени аренды.

После освобождения Карабаха в 2021 году С. Алиева обратилась в Исполнительную власть Сумгайыта, напомнив им о своем законном праве на свою трехкомнатную квартиру площадью 70 квадратных метров. Она считала, что наконец-то пришло время вернуть себе свой дом. Однако Исполнительная власть ответила, что распределение жилья для беженцев относится к юрисдикции Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, который рассмотрит этот вопрос в свое время. До тех пор исполнение решения суда считалось невозможным.

Алиева обратилась в Верховный суд. В своем заявлении от 27 ноября 2024 года она отметила, что ее квартиру занимали беженцы в течение 20 лет. Она также представила доказательства того, что у беженцев было другое жилье и они сдавали ее имущество в аренду с целью получения прибыли. Она потребовала вернуть ей законно принадлежащую ей квартиру, а также возместить стоимость имущества (83 000 манатов) и потерянный доход от аренды (350 манатов в месяц). Алиева потребовала в общей сложности 108 200 манатов в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, направив свои иски в Исполнительную власть Сумгайыта и Министерство финансов, которые представляют интересы беженцев.

Верховный суд пересмотрел предыдущие решения нижестоящих судов, включая Бакинский суд и Апелляционный суд, и оставил в силе решения в пользу Алиевой. Суд постановил выселить беженцев и присудил ей финансовую компенсацию за ущерб, причиненный лишением ее законного имущества.

Несмотря на решение суда на самом высоком уровне, Алиева по-прежнему не может вернуть себе квартиру. Разочарованная, она обратилась в Turan за помощью в защите своих прав.

Похожий случай в Баку

Еще одна судебная тяжба связана с Бахтияром Ахмедовым, квартиру которого в Ясамальском районе Баку (жилой массив Ени Ясамал, дом 7, квартира 70) захватили Акпер Везиров и его семья, беженцы из Шуши.

В 2022 году Государственный комитет по делам беженцев сообщил Ахмедову, что согласно Указу № 298 от 1 июля 2004 года беженцы не могут быть выселены из занимаемых ими квартир. Комитет призвал Ахмедова проявить терпение, пообещав вернуть его имущество после того, как беженцы обустроятся на освобожденных землях. «В освобожденных районах строятся поселки для бывших беженцев, куда будет переселена семья Везировых. Прошу учесть это», — написал комитет в своем ответе.

Ахмедов также подал иск, и Апелляционный суд вынес решение в его пользу, подтвердив его право истребовать свою квартиру площадью 65 квадратных метров. Однако он по-прежнему не может добиться исполнения решение суда.

Владелец недвижимости подал в Апелляционный суд жалобу на неисполнение предыдущих решений, ссылаясь на нарушение его имущественных прав. Ахмедов намерен потребовать возмещения материального и морального ущерба (сумма еще не определена) и дал понять Turan, что может довести дело до Европейского суда по правам человека.

Правовая перспектива

Расул Джафаров, адвокат, представляющий Алиеву и Ахмедова, подчеркнул статью 129 Конституции, которая предписывает исполнение судебных решений и устанавливает штрафы за неисполнение. В разъяснении пленума Конституционного суда 2017 года говорилось, что не существует оснований для неисполнения судебных решений, включая дела, связанные с квартирами, занятыми беженцами и что оно распространяется на все государственные органы.

Джафаров утверждает, что после освобождения Карабаха и строительства поселений для перемещенных лиц ссылки на гуманитарные проблемы больше не актуальны. Он также отметил в рамках своего обзора два дополнительных нерешенных имущественных спора аналогичного характера.

«Лишение граждан права собственности по незаконным причинам нарушает статью 6 Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует справедливое судебное разбирательство, и статью 8, которая обеспечивает уважение частной жизни и жилища. Азербайджан является участником этой конвенции», - заявил Джафаров.

Системная проблема

Многочисленные трагические истории квартир, десятилетиями занимаемых беженцами, и нежелание правительства возвращать недвижимость законным владельцам показатель неадекватности правовой и конституционной защиты прав собственности в Азербайджане. Несмотря на достаточные финансовые и строительные ресурсы, государство до сих пор не решило эту давнюю социальную проблему. Законные владельцы квартиры до сих пор не имеют возможности вселиться в них. Вместо решения проблем по закону, они слышат бюрократические ответы. Годы проживания в арендованном жилье истощают их здоровье и финансы, и когда они, наконец, вернут себе свои квартиры, потребуются дорогостоящие ремонтные работы.

Эта реальность резко контрастирует с утверждениями президента о приоритете социальных вопросов в государственной политике и последовательном повышении благосостояния граждан.

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