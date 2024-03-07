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(7 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Европейская федерация журналистов требует освободить журналистов Toplum TV

Крупнейшая журналистская организация Европы - Европейская федерация журналистов осудила полицейский рейд на рфис Toplum TV  6 марта.

«Мы требуем от властей Азербайджана немедленно освободить журналистов и снять с них все обвинения. Журналистика - не преступление», - говорится в заявлении EFJ

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