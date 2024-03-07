Европейская федерация журналистов требует освободить журналистов Toplum TV

Хатаинский районный суд Баку 7 марта продлил еще на 3 месяца – до 13 июня срок предварительного заключения журналистки Abzas Media Эльнары Гасымовой. Как сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир, никаких материальных и процессуальных основ для содержания журналистки под стражей нет. Защита обратила внимание суда на наличие альтернативных мер пресечения. Сама Гасымова заявила, что ее преследуют за профессиональную деятельность.