Родственные браки, ранние браки, раннее материнство, убийство женщин...

Обсуждение родственных браков: Юридическая и социальная загадка в Азербайджане.

Азербайджан находится на перепутье в отношении законности и социальных последствий родственных браков. В ходе публичной дискуссии под названием "Родственные браки" Рустам Гасымов, заведующий сектором Департамента законодательства и правовой политики Администрации Президента, сообщил, что ведутся дискуссии о возможном запрете браков между двоюродными братьями до третьей и четвертой степени родства на законодательном уровне. Это заявление вызвало дискуссию вокруг эффективности такого запрета и его потенциального воздействия на азербайджанское общество.

Гасымов подчеркнул, что, несмотря на обширные просветительские усилия на протяжении многих лет, браки между родственниками остаются серьезной социальной проблемой. Предлагаемый запрет рассматривается как активный шаг государства по решению этой сохраняющейся проблемы. Араз Поладов, заведующий сектором разработки законодательства Департамента законодательства и правовой политики Администрации Президента, поддержал это мнение, подчеркнув ограниченность образования в предотвращении браков между родственниками. Он утверждал, что вмешательство государства необходимо, приводя примеры из развитых обществ, где строгие правила привели к низкому числу браков между родственниками.

Предлагаемый запрет направлен на то, чтобы классифицировать родственников до третьей или четвертой степени родства как близких родственников, фактически объявляя вне закона браки между двоюродными братьями и сестрами в пределах этих степеней. Сторонники утверждают, что такое законодательство послужило бы сдерживающим фактором и способствовало бы сохранению семейного и общественного благополучия.

Однако дискуссия выходит за рамки юридических соображений и охватывает более широкие социальные последствия. Санубар Гейдарова, социальный работник, в интервью для ASTNA дает ценную информацию о многогранном характере проблемы. Гейдарова подчеркивает, что браки между родственниками - это не просто юридический вопрос, а сложное социальное явление, глубоко укоренившееся в культурной и семейной динамике. Хотя законодательные меры могут предложить решение на бумаге, их эффективность в устранении лежащих в основе социальных факторов остается неопределенной.

Более того, предлагаемый запрет поднимает вопросы об индивидуальной автономии и правах человека. Критики утверждают, что вмешательство государства в личные дела, такие как брак, ущемляет основные права и свободы. Баланс между потребностью в социальном благополучии и защитой индивидуальных свобод представляет собой серьезную проблему для политиков.

***

Вопрос: На повестке дня вопрос о запрете родственных браков. Какова доля родственных браков в общем числе браков в Азербайджане?

Ответ: Согласно официальной статистике, браки между родственниками составляют лишь 4,1% официальных браков. Но если добавить к их числу ранние браки, семьи, не состоящие в официальном браке, то предполагаемые цифр в разы больше. А если прибавить сюда проблемы с регистрацией и подсчетом статистических показателей в нашей стране, то даже при отсутствии у нас достоверных альтернативных цифр, можно сказать, что официальную статистику нельзя считать достоверной.

Считается, что 10% заключенных в мире браков происходит между родственниками. В основном это браки между двоюродными братьями и сестрами, называемых на Западе кузенами/кузинами (От французского cousin/cousine).

Вопрос: Почему следует запретить родственные браки? И следует ли их аннулировать? На основании чего их хотят отменить?

Ответ: Любой запрет можно считать неправильным, если расценивать его с точки зрения прав и свобод человека. Но в таких темах есть более важные вопросы, чем свобода выбора людей - это здоровье будущих детей и вопросы насилия.

Первое обществу, в общем, понятно: организм, образованный в результате смешения родственных генов, становится слабее, даже если он не болен. Об этом говорят уже много лет. Но, естественно, говорить об этом недостаточно. Некоторое время назад для предотвращения инвалидности и наследственных заболеваний государство сделало медицинское обследование лиц вступающих в брак обязательным.

Однако цена за справку о состоянии здоровья в поликлинике известна. Сомнительна и достоверность результатов лабораторных анализов в поликлиниках. Никто не сдает анализы по поводу серьезных заболеваний и не ждет серьезного ответа в поликлинике, где стоит на учете. Анализы, особенно касающиеся наследственных заболеваний, должны сдаваться в специальных лабораториях, справка же о состоянии здоровья - это абсурд. Если бы эта мера принесла какую-то пользу, я не сомневаюсь, что органы здравоохранения объявили бы обществу, что с момента введения этой справки возникла резкая разница в количестве детей, рожденных с наследственными заболеваниями крови и инвалидностью. Но таких известий и статистики, естественно, нет. Потому что и справки, поданные в ЗАГС, и статистика являются фикцией.

Что касается насилия, то это чрезвычайно трудная для измерения тема. На основании наших наблюдений, мы можем сказать, что большинство браков между родственниками заключаются путем оказания давления на молодых людей. То есть семьи склоняют молодых людей к браку с целью более легкого решения каких-либо проблем. Если древняя основа таких браков заключалась в том, чтобы не передавать богатство чужим, сохранять доверие, силу меж поколениями, примирение и прочее, то в настоящее время это делается в основном для того, чтобы принудить молодых людей к браку для предотвращения возможных разводов и слухов. Это одна из популярных тем, изучаемых в антропологии. Родители утверждают это. На обеих молодых людей, и в основном на женщину, оказывается давление, чтобы они вступили в этот брак, игнорируя моменты, с которыми они не согласны в этом браке, не вынося за пределы проблемы домашнего насилия жестокости. Кроме того, семьи, решившие выдать своих детей замуж, ограничивают деятельность этих детей, их выбор, социальная жизнь, образование многих девочек находятся под угрозой, за ними постоянно наблюдают, их личная жизнь находится под контролем, они становятся предметом разговоров, не соответствующих их возрасту. Это также насилие в отношении детей. Если в старину причиной таких браков были нежелание делиться состоянием с иным родом, доверие к своим, стремление сохранить авторитет, престиж в роду, примирение и т. д., и распространены они были по большей части среди богатых семей, то в нынче это делается для того, чтобы принудить молодых людей вступить в брак, якобы для того, чтобы не допустить в будущем разводов и трений. Это одна из известных тем, изучаемых в антропологии. На этом настаивают родители. Оба молодых человека, главным образом женщина, вынуждены вступать в этот брак, смириться с моментами, с которыми они не согласны в этом браке, а также не выносить сор из избы – не говорить о семейном насилии, жестоком обращении, проблемах. Кроме того, семьи, решившие выдать поженить своих детей, ограничивают их деятельность, возможность выбора, социальную жизнь, возможность получить образование многих девочек находится под угрозой, за ними постоянно следят, их личная жизнь под контролем, они становятся предметом пересудов, не соответствующих их возрасту. А это также насилие в отношении детей.

Шансы детей, рожденных от родственных браков, иметь инвалидность и генетические заболевания на 4-6% выше, чем от других браков. Кроме того, для детей, выросших в родственных браках, родственные браки считаются нормой, а значит и увеличивается процент преемственности. Все это дает нам основание поддержать запрет на родственные браки.

Вопрос: Поможет ли легализация запрета родственных браков решению проблемы? Может ли закон предотвратить это?

Ответ: Принимая во внимание вышеперечисленные моменты, мы видим, что реальные механизмы профилактики и наказания, связанные с какими-либо проблемами, отсутствуют. Остается только запрет. Но вопрос в том, окажет ли этот запрет реальное воздействие там, где так много коррупции? По моему, нет. Прежде всего, необходимо уточнить понятия: кто будет считаться родственником, какая степень родства будет считаться соответствующей запрету, как доказать, являются ли они родственниками или нет, какое наказание будет применено за несоблюдение этого запрета? Но пока ответов на эти вопросы нет и принимающий решения орган, обычно оставляет эти вопросы на усмотрение исполнительных органов.

Вопрос: Что говорит об этом опыт развитых стран?

Ответ: Еще римским правом брак родственников ближе 4-й степени был запрещен, и современный Запад соблюдает этот запрет. Но родственные браки также осуждались и запрещались в странах Дальнего Востока (Восточной Азии). Браки между родственниками запрещены законом в 31 американском штате. В свое время Дарвин провел исследования по этой теме и предсказал, что в будущем число таких браков будет сокращаться. Церковь также не приветствует родственные браки. Одно время запрет на родственные браки был увеличен с 4-й степени родства аж до 7-й степени, но затем все вернулось назад. Во многих странах Запада эти запреты на уровне табу.

Например, в близком нам Казахстане родственные браки запрещены абсолютно на патриархальном уровне. И речи быть не может! Существует обычай, который называется «Жеті ата» (Yeddi ata), что означает - семь предков или семь дедов. Это обычай семи колен. Согласно обычаю родственники вплоть до седьмого колена издревле считаются близкими, и браки между ними строго запрещены.

Вопрос: Какова ситуация с ранними браками в Азербайджане? Улучшилась ли она за последние годы?

Ответ: В Азербайджане увеличилось число родственных браков. Если в 2021 году между родственниками было зарегистрировано 2363 брака, то два года назад их число достигло 2542. Наибольшее внимание привлекает рост разводов таких браков втрое. В 2021 году прекратили совместное проживание 204 родственника. В 2022 году их число достигло 608-ми. Наибольшее число родственных браков было зарегистрировано в Баку (742), Миль-Мугане (296) и Ленкоран-Астаринской зоне (274).

В 2022 году было 3 развода в возрасте до 18 лет, 31 развод в 18 лет. Эта статистика показывает, что те, кто развелся в 18 лет, были младше этого возраста, когда выходили замуж. С девушками в возрасте до 18-ти лет было заключено 270 браков. То есть официально браки с девушками в возрасте 17 лет заключили 270 человек.

Тот факт, что мы наблюдаем ухудшение социального положения семьи, религиозности и традиционности в Азербайджане в последние годы в результате управленческой деятельности, говорит нам о том, что следует ожидать увеличения таких браков.

Наблюдаемое в последние годы ухудшение, в результате деятельности администрации, социального положения семьи, усиление религиозности и традиционализация в Азербайджане, говорит о том, что следует ожидать роста таких браков.

Вопрос: Раннее материнство также является одной из проблем общества. Что показывает статистика последних лет, какова ситуация с этой проблемой?

Ответ: В 2022 году родилось 122 846 детей. 10% этих детей произвели на свет женщины моложе 20 лет. На тысячу женщин в возрасте 15-19 лет приходится 37,3 детей. Согласно статистике 2022 года, женщины в возрастной группе 15-17 лет родили 2011 детей, 1880 из которых были первенцы, 120 - вторым, а 11 – третьим ребенком. То есть в 2022 году 11 женщин в возрасте от 15 до 17 лет произвели на свет 3-го ребенка.

В разные годы это число бывало меньше или больше. Однако следует учесть, что общее число родов в стране сокращается. Кроме того, в результате доступности интернета, распространились знания о средствах контроля беременности, более доступными стали препараты.

Однако рождение ребенка в еще не сформировавшемся женском теле может быть рискованным как для женщины, так и для ребенка.

Понятие зрелость означает не только половую зрелость; для того чтобы считать кого-то зрелым, важно, чтобы эта личность созрела и биологически, и когнитивно и социально, а этот процесс может продлиться до 24 лет. И даже до этого периода, который совпадает с очень трудным периодом с психосоциальной точки зрения, удастся физически успешно стать родителем, последствия этого, скорее всего, будут плохими как для ребенка, так и для молодого родителя.

В числе этих последствий можно перечислить такие риски, как постнатальная депрессия, насилие, причинение вреда ребенку в результате неспособности справиться со стрессом, гибель детей из-за юности родителей, которые не могут полностью познать себя биологически, или травматические переживания в результате социально-психологического дисбаланса. Помимо этого, растет вероятность того, что женщины, которые не занимаются планированием семьи и не могут этого делать, в будущем будут страдать от женских и аутоиммунных заболеваний. Не случайно очереди врачей, занимающихся женскими болезнями, полны молодыми женщинами.

Вопрос: Нельзя ли затронуть тему убийств женщин? Какова ситуация с этой проблемой в последнее время?

Ответ: Новая волна феминистского движения в Азербайджане с 2019 года активно привлекает к этому вопросу внимание. К сожалению, прогресса, которого мы достигли за эти годы, недостаточно, чтобы вызвать заметные изменения в статистике. Нам до сих пор не удалось добиться признания правительством прав женщин как прав человека. Такие органы, как полиция, прокуратура, суд, до сих пор продолжают называть преступления против женщин бытовыми проступками.

Кроме того, до сих пор не возбуждено против кого-либо уголовного дела по статье склонение к самоубийству. Хотя большинство самоубийств женщин являются результатом систематического насилия над ними.

Вопрос: Что Вы предлагаете? Какие шаги необходимо предпринять для решения этих проблем?

Ответ: Эта статистика не изменятся до тех пор, пока убийство женщин не будет признано убийством, то есть до тех пор пока насилие не будет своевременно и адекватно наказано силовыми структурами. Позиция властных структур и карательных структур полностью отражает позицию власти и носит политизировано. Из-за отсутствия серьезной реакции на выдвинутые нами предложения, она не изменилась:

- Необходимо в разы увеличить число приютов в стране,

- На местах должны действовать женщины-полицейские

- Количество специалистов по работе с насилием в прокуратуре, следственных и судебных органах должно увеличиться, следует больше привлекать к этим делам сотрудников женского пола, чиновников следует привлекать к обязательным тренингам.

- В стране должны быть открыты первичные центры в связи с сексуальным насилием;

Насилие вне зависимости от формы должно подвергаться наказанию и об этом должно быть объявлено;

Все лица, которые при исполнении своих служебных обязанностей проявляют равнодушие к подобным ситуациям, грубят или используют свои служебные полномочия, а также те, кто пытается добиться примирения, должны быть направлены на принудительное обучение на курсы повышения квалификации или курсы, связанные с насилием;

Системы здравоохранения и образования должны стать более чувствительны к насилию;

С населением должна вестись непрерывная работа, продолжительное просвещение, пропаганда;

Должны быть устранены препоны, мешающие деятельности организаций, работающих с подвергшимися насилию женщинами и детьми;

Врачи, учителя и чиновники, которые смотрят сквозь пальцы на ранние браки, прогулы детей в школе, объявляющие пол плода до 12-й недели беременности, должны быть наказаны;

Предупреждения о насилии, сделанные вторыми и третьими лицами, должны быть расследованы;

Должны быть приняты программы отстранения допустивших насилие, а не подвергшихся насилию, программы реабилитации;

Государственная плата за обращения по поводу насилия должна быть отменена, а количество круглосуточных горячих линий должно быть увеличено.

Можно сделать и больше, но пока и этого достаточно.