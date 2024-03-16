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(46 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Идентифицированы личности 8 человек, чьи останки были обнаружены в Ходжалы

Число останков людей, обнаруженных в ходе раскопок в связи со строительно-восстановительными работами в городе Ходжалы достигло 18. При этом, установлены личности 8 человек. Ими оказались жители Ходжалы и Ханкенди.

 Число останков людей, обнаруженных в массовом захоронении городе Ходжалы на месте ковровой фабрики достигло 18, в том числе четверо предположительно несовершеннолетние, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры и Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц Азербайджана.

«Они подвергались различным формам пыток, физическому насилию и жестокому обращению,  не были индивидуально похоронены в соответствии с религиозными обрядами», - отмечено в пресс-релизе. Кроме того, захоронение не  было обозначено  признаками для определения местоположения останков людей.

Генеральной прокуратурой совместно с сотрудниками других государственных структур, а также Азербайджанского представительства Международного Комитета Красного Креста, проводится  осмотр места происшествия.  С целью установления личностей потерпевших по фрагментам костей, а также других значимых обстоятельств проводятся экспертиза и лабораторные исследования.

На данной стадии судебно-генетической экспертизы установлена личность 8 человек.  В пресс-релизе приводится список идентифицированных лиц.

Жители Ходжалы:

1. Алиев Агали Наиб оглы, 01.06.1933

2.Алиева Сураййа Бехбуд кызы, 01.06.1933

3.Махмудов Акиф Сейдулла оглы, 01.06.1962

4. Селимов Хазар Саявуш оглы, 01.09.1974

5.Селимова Тамилла Агамирзе кызы, 01.06.1935

Жители города Ханкенди:

6. Джавадов Али Мусул оглы, 15.06.1954

7. Исмаилов Исмаил Бахман оглы, 01.08.1955

8. Магеррамова Басира Вели кызы, 01.06.1954

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести в Ходжалы 26 февраля 1992 года, когда город был захвачен армянскими вооруженными формирования.

Захват город сопровождался массовыvb убийствами мирных жителей.

   

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