"Арестованных женщин подвергают незаконным лишениям" - Эльнара Гасымова

Содержащаяся в Бакинском СИЗО-1 сотрудница Abzas Media Эльнара Гасымова обратилась к общественности.

В своем послании она обращает внимание на то, как «лишенные свободы женщины подвергаются бесправию, физическому и психологическому насилию, бесчеловечному обращению» в СИЗО.

Письмо Гасымовой опубликовано Abzas Media.

По мнению Гасымовой, методы управления в СИЗО во многом похожи на систему управления в стране.

«Как в стране нарушаются права граждан, так и попираются права лиц, содержащихся в СИЗО. Лишенные свободы по закону эти люди, в тюрьме сталкиваются еще незаконными лишениями. Как признает сам начальник Бакинского СИЗО Эльнур Исмайлов это учреждение управляется неписанными законами», - отмечает Гасымова.

Далее она указывает на нарушение конкретных законных прав заключенных.

В частности, Гасымова цитирует пункт 3 статьи 4 закона «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», где указывается, что деятельность пенитенциарных учреждений финансируется из госбюджета.

«То есть нарушение прав заключенных, не может обосновываться не хваткой средств. Однако заключенным не предоставляют полагающихся им вещей», - отмечает Гасымова.

При этом она напоминает, что проблемы с не предоставлением заключенным, полагающихся им продуктов, одежды, средств гигиены, о которых ранее писали из СИЗО сотрудницы Abzas Media, все еще сохраняются.

Также не обеспечивается право заключенных на ознакомление с правами и обязанностями, подачи письменных заявлений и жалоб.

«Никому из нас не были предоставлены указанные сведения, в том числе Правила внутреннего распорядка», - далее пишет Гасымова.

Также не обеспечивается право заключенных на бесплатную помощь, гарантированную законом «О психологической помощи».

По ее словам, кабинет психолога в СИЗО используется не по назначению.

Его используют для угроз женщинами со стороны персонала, взимания денег с них и др.

По словам Гасымовой, ограничиваются права заключенных женщин на телефонные переговоры.

«У каждого заключенного есть право дважды в неделю разговаривать по телефону по 15 минут», - пишет Гасымова.

Однако, по ее наблюдениям и из слов самих заключенных, они могут говорить по телефону около 10 минут.

Согласно закону, сотрудники СИЗО в соответствии с этическим кодексом поведения должны вежливо обращаться в заключенными.

«Женщины заключенные подвергаются дискриминации. Большинство сотрудников разговаривают с ними грубо и унизительной форме. А порой заключенные сталкиваются психологическим и физическим насилием и за это сотрудники не привлекаются к ответственности», - далее отмечает Гасымова.

По ее словам, персонал использует право использовать наручники и дубинки в определенных исключительных случаях, как повседневное средство угроз заключенным.

«Это всего лишь часть попираемых прав заключенных в Бакинском СИЗО. Когда выражаешь им протест, они отвечают: «Я ли просил тебя совершить преступление и оказаться здесь?». Однако тем самым они совершают еще одно нарушение закона. Дело в том, что в СИЗО содержатся лица, в отношении которых еще не завершилось апелляционное разбирательство, то есть нет вступившего в законную силу приговора.

А без этого никого нельзя называть «преступником». Это нарушение презумпции невиновности. Однако сотрудники СИЗО игнорируя презумпцию невиновности считают, что могут обращаться с заключенными как им заблагорассудится. Это убежденность у них вытекаает из безнказанности», - подчеркивает Гасымова.

* В ноябре 2023- январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу был арестован экономист и сотрудник «Радио Азадлыг» Фарид Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации неоднократно призывали к их освобождению.