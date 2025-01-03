Ожидаются ли дальнейшие поправки в Конституцию Азербайджана?

Президент Ильхам Алиев объявил 2025 год «Годом Конституции и суверенитета». Это решение, изложенное в указе, подписанном главой государства, приурочено к двум знаменательным датам: 30-летию принятия Конституции страны и пятой годовщине Победы в Отечественной войне (Второй Карабахской войне).

Некоторые эксперты предполагают, что эта декларация может проложить путь для дальнейших поправок к Конституции. Первоначальная Конституция Азербайджана была принята 12 ноября 1995 года после «Конституционного акта о государственной независимости Азербайджанской Республики» 18 октября 1991 года. С тех пор референдумы, вносящие изменения и дополнения в конкретные статьи, проводились в 2002, 2009 и 2016 годах. Эти поправки отменили пропорциональную (основанную на партийных списках) избирательную систему, повысили роль премьер-министра до второй по значимости должности после президента (ранее занимаемой спикером парламента в сценариях преемственности), сняли ограничения по срокам президентства и увеличили президентский срок с пяти до семи лет. В результате президент Ильхам Алиев руководит страной уже 21 год.

Депутат от правящей партии «Новый Азербайджан» (ПЕА) Эльман Мамедов напомнил Turan, что периодические конституционные изменения отражают мировые события и необходимость согласования национальной политики с международными процессами. Он отметил: «Структурные и другие реформы требуют обновлений, и поэтому были проведены референдумы для внесения поправок».

Хотя Мамедов подчеркнул, что «Год Конституции и Суверенитета» не обязательно гарантирует изменения, он признал возможность структурных и административных реформ. Он выделил недавние преобразования в управлении, такие как введение специальных президентских представителей на недавно освобожденных территориях, как потенциальные области для конституционных обновлений.

Натик Джафарли, председатель Республиканской альтернативной партии (REAL), сказал Радио Азадлыг, что предыдущие конституционные референдумы нарушили последовательность документа, включив ненужные положения, такие как ограничительные изменения в записи и аудио. Он утверждал, что Азербайджану нужна новая конституция для решения административных проблем, и намекнул, что тематическая декларация 2025 года может быть сигналом таких усилий. Джафарли также указал на продолжающиеся дискуссии в правящих кругах и раскритиковал неэффективность нынешней мажоритарной избирательной системы, выступая за восстановление пропорциональной системы.

Эксперт по правовым вопросам Ялчин Иманов выразил обеспокоенность тем, что прошлые поправки к конституции часто противоречили сути документа, ссылаясь на отмену ограничений президентских сроков и ограничений прав собственности. По его словам, эти изменения в основном служили интересам узкой элиты, еще больше ограничивая права и свободы человека. Он усомнился в преимуществах принятия новой конституции в рамках нынешней политической структуры, предположив, что такие усилия, скорее всего, увековечат недостатки существующей системы.

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