Президент Казахстана обвинил Назарбаева в политеской неделикатности и попытках вернуть себе власть

Президент Казахстана обвинил Назарбаева в политеской неделикатности и попытках вернуть себе власть

Глава государства — это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не «тень Всевышнего». Об этом в интервью изданию “Ана Тili” заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев.

Он подверг критике своего предшественника Нурсултана Назарбаева и фактически обвинил в его в провоцировании в стране массовых беспорядков в январе 2020 года.

По словам Токаева в Казахстане до трагических событий января 2020 года дефицит справедливости достиг «критического уровня».

«Мой курс на справедливое распределение национального богатства, но это не означает тотальную экспроприацию, передел собственности и активов. Подобное приведет к деградации и хаосу». Речь идет об отмене незаконных льгот и возвращение государству незаконно приобретенных активов, продолжил он.

В ходе работ по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года возвращено более 4,1 миллиарда долларов, сказал президент.

На вопрос о роли Назарбаева в истории Казахстана, он отметил плюсы и минусы

Была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику.

В тоже время, за многолетнее президентское правленияе Нурсултана Назарбаева были серьезные упущения. После ухода в отставку с поста президента и оставаясь главой Совета Безопасности, Назарбаев «не отличался политической деликатностью».

«Он регулярно проводил у себя совещания с участием Премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: «Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента», - сказал Токаев.

Подобная ситуация породила слухи о двоевластии, чиновники получали поручения из разных кабинетов. Были попытки поставить Совет безопасности выше президентской власти.

«Ральный кризис власти» вызвало заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в президентский дворец», — отметил Токаев.

Он также раскритиковал недавнюю встречу Назарбаева с Владимиром Путиным в Москве.

Декабрьская встреча Назарбаева с Путиным была второй в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Инициатором таких встреч выступает Назарбаев, он морально и политически тесно связан с Кремлем, подчеркнул Токаев.

