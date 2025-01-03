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Самолет AZAL Embraer столкнулся с перебоями в полете над Астраханью
Самолет Embraer 190/195 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) на рейсе Баку-Казань столкнулся с радиопомехами и перебоями в работе GPRS во время полета над Астраханью 1 января, сообщил Turan источник в авиации. Авионика самолета возобновила нормальную работу только после того, как он покинул воздушное пространство Астрахани.
Нарушение совпало с атаками украинских беспилотников на Астрахань, что вызвало срабатывание систем ПВО региона. Однако власти не объявили протокол чрезвычайной ситуации «Операция Прикрытие» (Ковер), который обычно вводится в действие при повышенных угрозах с воздуха.
AZAL выполняет рейсы Баку-Казань по понедельникам, средам и субботам. Несмотря на недавние отмены, Казань остается одним из немногих российских направлений, которые авиакомпания все еще обслуживает после крушения 25 декабря с участием еще одного Embraer 190.
Крушение Embraer подстегивает операционную переоценку
25 декабря 2024 года самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау, Казахстан, получив повреждения от российских систем ПВО вблизи пункта назначения. В результате инцидента погибли 38 человек из 67 находившихся на борту, в том числе семеро из 16 граждан России.
После этого Азербайджан приостановил полеты в несколько российских городов, включая Уфу, Самару, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Грозный, Владикавказ и Махачкалу. Хотя Казань не была среди приостановленных направлений, запланированный рейс в этот город 28 декабря также был отменен.
Решение об ограничении полетов было принято совместно с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана и основано на предварительных выводах расследования крушения в Актау. Авиакомпания сослалась на «потенциальные риски», связанные с продолжающейся активностью беспилотников и региональной нестабильностью.
AZAL объявила, что рейсы в пострадавшие города будут приостановлены до завершения расследования крушения Embraer 190. Официальный канал авиакомпании в Telegram подчеркнул, что безопасность пассажиров является главным приоритетом компании.
Многие эксперты, анализирующие ситуацию, в частности, сбитый российскими ПВО азербайджанский самолет, призвали прекратить полеты в Россию, которая ведет войну с Украиной, ссылаясь на серьезные опасения по поводу безопасности полетов.
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