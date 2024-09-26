В Джабраил возвращается первая группа бывших вынужденных переселенцев

Сегодня в восстанавливаемый город Джабраил из Гарадагского района города Баку на постоянное жительство отправилась первая группа бывших вынужденных переселенцев из этого города.

На первом этапе возвращаются 26 семей (117 человек), которые ранее проживали в общежитиях, административных зданиях, недостроенных объектах и т. д., сообщает Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Напомним, что райцентр Джабраил и одноименный район на юго-западе Азербайджана был оккупирован армянскими войсками в 1993 году. Город был освобожден ВС Азербайджана в ходе ожесточенных боев в октябре 2020 года,

В ходе боев за этот район армяне понесли самые тяжелые потери в живой силе и технике, что стало коренным переломом во Второй карабахской войне.