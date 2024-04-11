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(17 минут назад)
В Ереване опасаются повторения операции "Возмездие"

В Ереване опасаются повторения операции "Возмездие"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ереване опасаются повторения операции "Возмездие"

Ереван поторопился выступить с пространным миротворческим заявлением  о ранении азербайджанского пограничника, старшего  лейтенанта Ровшана Мамедова в Губадлинском районе Азербайджана.  Офицер был ранен  10 апреля около 15.20, и Ереван признает, что азербайджанские пограничники старались не допустить переход границы двумя гражданами Армении, гнавшими стадо овец на территорию Азербайджана. Стадо  и пастухи возвращены на армянскую территорию.

Трудно представить, что два местных жителя с 200 овцами заблудились днем  в родной местности.

Торопливость Еревана объясняется опасением повторения операции «Возмездие» азербайджанской армией, как это было  12 февраля 2024 года, когда армяне ранили азербайджанского пограничника.. Тогда, 13 апреля в результате ответа - операции "Возмездие", было убито четыре  и ранено шестеро бойцов  добровольческой неформальной военной организации Армении, с позиции которых был открыт огонь по азербайджанскому пограничнику. Ранение также получил командир корпуса специального назначения армянской армии Армен Гезалян.

Для того, чтобы предотвратить ответную операцию азербайджанской  стороны, СНБ Армении выступила с заявлением:  «Пограничные войска СНБ Армении предлагают совместно вместе с пограничными войсками Азербайджана провести расследование. Пограничные войска Республики Армения проводят собственное расследование, и о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Ереване.

На этот раз заявление Армении выдержано в извинительном тоне, в отличие от словесной перепалки в феврале, когда почти сразу после ранения азербайджанского пограничника в прессе соседней страны появились утверждения о вине азербайджанцев.  В Ереване не желают  повторения "Возмездия".

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