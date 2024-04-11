В Ереване опасаются повторения операции "Возмездие"

Ереван поторопился выступить с пространным миротворческим заявлением о ранении азербайджанского пограничника, старшего лейтенанта Ровшана Мамедова в Губадлинском районе Азербайджана. Офицер был ранен 10 апреля около 15.20, и Ереван признает, что азербайджанские пограничники старались не допустить переход границы двумя гражданами Армении, гнавшими стадо овец на территорию Азербайджана. Стадо и пастухи возвращены на армянскую территорию.

Трудно представить, что два местных жителя с 200 овцами заблудились днем в родной местности.

Торопливость Еревана объясняется опасением повторения операции «Возмездие» азербайджанской армией, как это было 12 февраля 2024 года, когда армяне ранили азербайджанского пограничника.. Тогда, 13 апреля в результате ответа - операции "Возмездие", было убито четыре и ранено шестеро бойцов добровольческой неформальной военной организации Армении, с позиции которых был открыт огонь по азербайджанскому пограничнику. Ранение также получил командир корпуса специального назначения армянской армии Армен Гезалян.

Для того, чтобы предотвратить ответную операцию азербайджанской стороны, СНБ Армении выступила с заявлением: «Пограничные войска СНБ Армении предлагают совместно вместе с пограничными войсками Азербайджана провести расследование. Пограничные войска Республики Армения проводят собственное расследование, и о результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в Ереване.

На этот раз заявление Армении выдержано в извинительном тоне, в отличие от словесной перепалки в феврале, когда почти сразу после ранения азербайджанского пограничника в прессе соседней страны появились утверждения о вине азербайджанцев. В Ереване не желают повторения "Возмездия".