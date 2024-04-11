Эксперт: Отход Армении от России потенциально может принести пользу Азербайджану

Геополитическое маневрирование Армении, в частности ее недавнее дистанцирование от России, вызвало серьезные споры о его последствиях для региона Южного Кавказа, особенно в свете продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности армяно-российских отношений, недавние события свидетельствуют об отходе от традиционных союзов в сторону более тесных связей с Западом. Этот сдвиг поднимает вопросы о потенциальных угрозах региональной стабильности и мирному процессу.

Стремление Пашиняна к налаживанию более тесных отношений с Западом было подчеркнуто во время его недавней встречи в Брюсселе, где Европейский союз и Соединенные Штаты пообещали значительную помощь. Обещание о выделении помощи в размере 356 миллионов долларов отражает стратегический шаг Армении по снижению своей экономической зависимости от России, которая подчеркивается ее зависимостью от российских рынков и наличием российской военной базы на ее территории. Эта переориентация, хотя и направлена на диверсификацию экономики Армении, также свидетельствует о желании добиться большей автономии от влияния Москвы.

Эльхан Шахиноглу, директор исследовательского центра Atlas, утверждает, что отход Армении от России потенциально может принести пользу Азербайджану. Шахиноглу предполагает, что присутствие российских военных объектов в Армении может стать излишним в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, тем самым снизив напряженность в регионе. Более того, Шахиноглу утверждает, что и Армения, и Азербайджан скептически относятся к посредническим усилиям России в мирном процессе, отдавая предпочтение альтернативным посредникам, таким как Германия.

Действительно, недавние инициативы, включая встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель, указывают на изменение динамики региональной дипломатии. Политолог Насими Мамедли подчеркивает важность обеспечения того, чтобы азербайджано-армянские отношения не были продиктованы исключительно интересами России. Он выступает за мирное соглашение, которое сводит к минимуму роль России, делая упор на прямых переговорах между лидерами двух стран.

Однако, несмотря на стремление уменьшить влияние России в регионе, сохраняются опасения относительно потенциальных последствий напряженных отношений с Москвой. Мамедли предупреждает об опасностях, связанных с агрессивными действиями России, проводя параллели с ее вмешательством в дела Украины. Несмотря на самопровозглашенную роль России как эффективного посредника на Южном Кавказе, среди региональных игроков сохраняется скептицизм, а официальные лица Азербайджана осторожно, но оптимистично оценивают свои отношения с Москвой.

В ответ на заигрывания Армении с Западом Министерство иностранных дел России выразило оговорки, сославшись на возможные нарушения стабильности в регионе. Мария Захарова, официальный представитель министерства, подчеркнула историческую роль России как стабилизирующей силы на Южном Кавказе, предостерегая от вмешательства Запада. В то время как посольство России в Азербайджане отказалось от комментариев, официальные лица Азербайджана подтвердили важность союзнических отношений своей страны с Россией, о чем свидетельствует "Декларация о союзническом взаимодействии", подписанная два года назад.

В заключение следует отметить, что пересмотр Арменией своей внешней политики в сторону от России имеет значительные последствия для региональной динамики, особенно в контексте затяжного конфликта с Азербайджаном. Несмотря на растущие настроения в пользу диверсификации альянсов и снижения влияния России, сохраняются опасения по поводу потенциальной дестабилизации и эффективности альтернативных посредников.