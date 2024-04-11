Национальный координатор Израиля по COP29 посетил Баку
Национальный координатор Израиля по COP29 посетил Баку
Национальный координатор Израиля по COP29 Кармила Шамир (Carmela Shamir) посетила Баку.
Об этом 10 апреля в своем аккаунте на платформе X сообщил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик (George Deek).
“Рад завершению визита национального координатора COP29 Израиля в Баку!
Энергичные встречи, подготовка почвы для успешного и запоминающегося мероприятия. Ожидаем сильного присутствия Израиля на COP29!», - написал посол.
Судя по представленным фото, Кармела Шамир была принята в МИД Азербайджана.
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