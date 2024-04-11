  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny130 C
  • Пятница, 12 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(16 минут назад)
В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°

В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°

В пятницу, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью +8 +12°, днем +13 +17°, сообщили в Национальной гидрометеорологической службы  Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью на отдельных территориях есть вероятность дождя, в горах - снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +9 +13°, днем +20 +25°. В горах ночью от - 2° до +3°, днем +3 +8°.

Написать отзыв

Общество

Чего добивается Россия в Армении, и что обещали Еревану на трехсторонней встрече в Брюсселе? - беседа с Тиграном Хзмаляном в программе "Çətin sual"


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей