В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°
В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°
В пятницу, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны осадки. Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.
Температура воздуха ночью +8 +12°, днем +13 +17°, сообщили в Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью на отдельных территориях есть вероятность дождя, в горах - снег. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +9 +13°, днем +20 +25°. В горах ночью от - 2° до +3°, днем +3 +8°.
Общество
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