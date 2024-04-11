В пятницу воздух в Азербайджане прогреется до +25°

Геополитическое маневрирование Армении, в частности ее недавнее дистанцирование от России, вызвало серьезные споры о его последствиях для региона Южного Кавказа, особенно в свете продолжающихся мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Несмотря на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о важности армяно-российских отношений, недавние события свидетельствуют об отходе от традиционных союзов в сторону более тесных связей с Западом. Этот сдвиг поднимает вопросы о потенциальных угрозах региональной стабильности и мирному процессу.