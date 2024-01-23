В МИД Азербайджана отвергли обвинения Борреля

В Баку отвергли обвинения верховного представителя Европейского союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля, усмотревшего в недавнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева «территориальные притязания» к Армении.

«Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям 22 января 2024 года», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Явное искажение фактов верховным представителем ЕС является «пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана» и такая «угрожающая риторика» - «яркий пример двойного стандарта, еще больше обостряющего отношения между Азербайджаном и ЕС».

«Верховный представитель не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует военизированную и агрессивную политику в отношении Азербайджана.

Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией», - продолжил Гаджизаде.

Кроме того, по его словам «заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высылаемых из Азербайджана французских дипломатов».

Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз, резюмировал Гаджизаде.