В повестку осенней сессии ПАСЕ включен вопрос о срочных дебатах по Азербайджану
В повестку осенней сессии ПАСЕ включен вопрос о срочных дебатах по Азербайджану
На осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября - 4 октября в Страсбурге, будет обсуждено ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане.
Этот вопрос предварительно включен в повестку сессии в первый же день 30 сентября под формулировкой: “Срочные дебаты по процедуре: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане». (Urgent procedure debate: "Deteriorating situation of human rights, rule of law and democracy in Azerbaijan". https://pace.coe.int/en/files/33709/html
Если эта повестка будет утверждена, согласно источникам в Совете Европы, предметные обсуждения состоятся в четверг 3 октября. По итогам могут быть приняты рекомендации Комитету министров совета Европы о мерах против Азербайджана за невыполнение обязательств перед организацией.
Отметим, что на сессии будет присуждена также Премия имени Вацлава Гавела и одним из трех кандидатов является, находящийся в заключении азербайджанский активист Акиф Гурбанов.
Новый виток эскалации в отношениях Азербайджана и ПАСЕ произошел после того, как Баку ввел запрет на въезд в страну депутатам, проголосовавшим в январе этого года за приостановление полномочий делегации страны.
Президент Ильхам Алиев, выступая неделю назад на конференции в Италии, заявил, что запрет может быть снят только после восстановления полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ.
В связи с этим, глава делегации ФРГ в ПАСЕ Франк Швабе призвал Баку не пытаться «шантажировать» Совет Европы, а выполнять свои обязательства перед этой организацией.
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