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(16 минут назад)
Апелляционный суд оставил Игбала Абилова  под арестом

Апелляционный суд оставил Игбала Абилова  под арестом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил Игбала Абилова  под арестом

В Бакинском Апелляционном суде (БАС) 12 сентября была  рассмотрена жалоба талышского исследователя Игбала Абилова, он обжаловал отказ о переводе под домашний арест.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении Абилова, указав, что он не считает себя виновным, и у него нет причин скрываться от следствия. Также он имеет место постоянного проживания, которое известно следствию и он готов являться на следствие по первому же вызову.

 31 августа Сабаильский суд отклонил  ходатайство о переводе под домашний арест, а 12 сентября Апелляционный суд утвердил это решение, сообщил журналистам адвокат Фариз Намазлы.

По его словам, по решениям суда, касающимся меры пресечения, Апелляционный суд является высшей инстанцией.  Однако в перспективе защита сможет обжаловать неправомерность ареста в Европейском суде по правам человека.

Чтобы поддержать Абилова к зданию суда пришла группа активистов. Когда автозак ввозил Абилова во двор суда и вывозил оттуда, активисты выкрикивали лозунг: "Игбал, мы с тобой!".

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам.  Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении. Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью.

Большая группа ученых из разных стран мира  обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова.

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