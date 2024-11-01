В СИЗО усугубилось состояние  активиста

У содержащегося под арестом в СИЗО общественного активиста Ниджата Ибрагима усугубились проблемы со здоровьем.

«Врачи сказали, что состояние Ниджата нехорошее, есть риск для жизни. Порез на горле источник риска для его жизни», - сказала 1 ноября Turan жена активиста Парвин Ибрагим.

Ибрагим порезал себе горло ножом в полиции, протестуя против физического насилия над ним. Активист пошел на такой шаг, протестуя против требования полиции признать совершение им наркопреступления, напомнила супруга.

«Ниджат сказал, что мучается от ран. От пореза сухожилия один палец руки у него не сгибается, а раны на горле плохо заживают», - отметила супруга.

После жалоб в прокуратуру о применении полицией в отношении Ибрагима насилия, чтобы добиться признательных показаний, следователь явился спустя 37 дней, когда следы насилия - кровоподтеки и синяки исчезли», - сказала его супруга.

Она сообщила, что супруг прекратил длительную голодовку. Во время голодовки его возили в Республиканскую психиатрическую больницу №1, расположенную в поселке Маштага.

*Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан полицией по обвинению в умышленном нанесеним тяжкого ущерба здоровью (статья 126.1 УК).

С 5 октября он проводил в СИЗО голодовку, против веденного МВД запрета на его выезд из страны.

6 сентября пограничники не пустили его на борт самолета рейсом Баку-Кишинев, сославшись на указанный запрет. При этом, его супругу и 2 несовершеннолетних детей в самолет пропустили.

После этого, он звонил в МВД, требуя отмены запрета, и грозился сжечь себя перед зданием МВД. 9 сентября его задержали и предъявили обвинение.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды привлечен к уголовной ответственности и арестован и приговорен на 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.