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(10 часов назад)
Назначен глава Агдашского района
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен глава Агдашского района

Распоряжением главы государства от 1 ноября, Орхан Гусейнзаде назначен главой Агдашского района Азербайджана.

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