Назначен глава Агдашского района

1 ноября на границе Армени и Азербайджана под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась десятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД Армении в пятницу вечером.