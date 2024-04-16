В Тбилиси продолжаются акции протеста против закона «об иноагентах»
В Тбилиси продолжаются акции протеста против закона «об иноагентах»
14 участников акции протеста были задержаны в Тбилиси вечером 15 апреля, сообщило МВД Грузии.
Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента рассматривал законопроект об "иноагентах". Около 22:00 комитет принял законопроект.
Десятки тысяч собравшихся, требовали не принимать этот «российский» закон и отказывались расходиться. Акция была инициирована представителями НПО и гражданского общества, которые соберутся вновь сегодня к началу пленарного заседания парламента.
В прошлом году этот законопроект был отозван на фоне массовых протестов в марте. Тогда власти заявили, что «зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии».
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные НПО утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
Европейский Союз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы призвали власти Грузии отказаться от этого законопроекта.
Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят.
Политика
-
- 17 апрель 2024, 00:46
«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами». Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 16 апреля.
-
- 16 апрель 2024, 17:40
Сразу три журналистки, вызваны на допрос в Главное управление полиции Баку.
-
- 16 апрель 2024, 16:32
Министерство юстиции и Пенитенциарная служба так и не ответили на обращение адвокатов учредителя Toplum TV Алескера Мамедли о его госпитализации.
-
- 16 апрель 2024, 16:03
Компания bp - оператор проекта Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), объявила о начале добычи нефти с новой платформы Azeri Central East (ACE) в рамках разработки месторождения АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Написать отзыв