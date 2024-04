В Тбилиси продолжаются акции протеста против закона «об иноагентах»

14 участников акции протеста были задержаны в Тбилиси вечером 15 апреля, сообщило МВД Грузии.

Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента рассматривал законопроект об "иноагентах". Около 22:00 комитет принял законопроект.

Десятки тысяч собравшихся, требовали не принимать этот «российский» закон и отказывались расходиться. Акция была инициирована представителями НПО и гражданского общества, которые соберутся вновь сегодня к началу пленарного заседания парламента.

В прошлом году этот законопроект был отозван на фоне массовых протестов в марте. Тогда власти заявили, что «зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии».

Ведущие оппозиционные партии и авторитетные НПО утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.

Европейский Союз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы призвали власти Грузии отказаться от этого законопроекта.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят.

