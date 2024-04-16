Почему продлеваются сроки подследственного содержания политических активистов?

Политический узник, профессор экономики Губад Ибадоглу содержится в следственном изоляторе с 23 июля 2023 года. За это время срок содержания его под стражей продлевался дважды. Брат подследственного - Галиб Тогрул сказал Turan, что следствие не проводится, тяжело больного экономиста содержат под стражей не имея на это оснований.

Такая же ситуация у содержащихся в следственном изоляторе журналистов AbzasMedia, Toplum TV и других СМИ, в задержании и следствии которых видна политическая подоплека. Сроки задержания продлеваются, следствие не проводится или процесс идет вяло. Десятки людей, вина которых не доказана, находятся в заключении.

В беседе с Turan адвокат Намизад Сафаров назвал своевременным и актуальным вопрос агентства о возможности превращения следственного изолятора в тюрьму для наказания невиновных. Иначе как объяснить то, что при отсутствии следственных действий сроки заключения «на период действия» многократно продлевается, несмотря на тяжелые болезни подследственных?

«Закон требует, чтобы следствие проводилось быстро, укладывалось в первый срок заключения - 2-4 месяца. Продление срока заключения разрешается при наличии для этого обоснованных причин. Закон предусматривает для задержания обвиняемого наличие для этого достаточных доказательств вины. Нельзя иначе лишать граждан свободы.

В Азербайджане же следователи и прокуроры денно и нощно ломают головы над тем, как в очередной раз продлить срок заключения в следственном изоляторе. Не имея доказательств надуманных обвинений, они заставляют обвиняемого, различными методами, признать себя преступником, ищут «свидетелей», чтобы выставить человека в суде фальшивомонетчиком, хулиганом, продавцом наркотиков. Целью - наказать политического активиста лишением свободы на полтора года, при отсутствии доказательств вины. Закон позволяет продлевать сроки задержания максимально на 18 месяцев.

После этого начинается долгий судебный процесс с максимальным трехлетним сроком. В итоге, к концу суда невиновный отсиживает к камере больше четырех лет и выпускается из-за отсутствия состава преступления. Власть превратила следственные изоляторы в места лишения свободы для тех, чья активность ее пугает. Таких случаев сотни - это члены ПНФА, религиозные активисты, журналисты, томящиеся в изоляторах в ожидании суда», - сказал Намизад Сафаров.

По словам адвоката, профессиональные следователи могут завершить одно уголовное дело в течение 2-3 месяцев. Его коллеги ностальгируют по советскому времени, когда закон устанавливал крайний срок следственных действий - 2 месяца. В тех редких случаях, когда из-за необходимости допросить большое количество свидетелей объем работы следователей был очень велик, прокуратура могла после проверки ходатайства следователя продлить срок содержания под стражей еще на 2 месяца.

Н.Сафаров не верит, что в Азербайджане, в рамках реформирования правовой системы, откажутся от бесконечного продления времени лишения свободы под предлогом сложности следствия. «Наоборот, законодатели разрешили продлевать срок следственных действий под предлогом реформирования правовой системы. Боюсь, как бы они не сняли полуторагодичный крайний срок задержания для следствия, сделав этот срок бесконечным. При нынешней власти реформирование может быть только реакционным», - добавил адвокат Намизад Сафаров.