Власти должны немедленно освободить Руфата Сафарова – Amnesty International
Власти должны немедленно освободить Руфата Сафарова – Amnesty International
Реагируя на арест азербайджанского правозащитника Руфата Сафарова, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, заявила:
«Арест Руфата Сафарова по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве и хулиганстве является еще одним ярким примером неустанных усилий властей Азербайджана заставить замолчать инакомыслящих в стране. Произвольное задержание Руфата Сафарова направлено на подрыв работы правозащитников, воспрепятствование мониторингу ситуации с правами человека в стране и запугивание любого, кто осмелится говорить властям правду. Неслучайно, что это произошло сразу после того, как международное внимание к Азербайджану ослабло после COP29.
«Власти Азербайджана должны немедленно освободить Руфата Сафарова, поскольку он задержан исключительно за мирное осуществление своих прав человека.
Власти должны уважать, защищать, поощрять и соблюдать права каждого человека в стране, включая право на свободу выражения мнений и объединений. Преследование правозащитников и критиков правительства подрывает принципы справедливости и подрывает международные стандарты в области прав человека».
*Руфат Сафаров, известный защитник прав человека, был задержан вечером 3 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 («мошенничество, сопряженное со значительным ущербом») и 221.1 («хулиганство») Уголовного Кодекса. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее он был заключен в тюрьму на девять лет в 2015 году по явно сфабрикованным обвинениям после того, как сделал публичное заявление в котором, подверг правительство критике. В то время он был следователем прокуратуры Зардабского района, затем ушел в отставку и присоединился к оппозиции. Он был помилован и освобожден в 2019 году.
Арест Сафарова произошел на фоне усиления репрессий в отношении активистов и критиков правительства в Азербайджане, о чем свидетельствуют произвольные задержания таких активистов, как Анар Мамедли и Губад Ибадоглу.
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