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(5 минут назад)
ВС Азербайджана формируют подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

ВС Азербайджана формируют подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ВС Азербайджана формируют подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих

В азербайджанской армии формируются подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны от 15 октября.

Призывники, обладающие большими интеллектуальными способностями, после завершения программы подготовки новобранцев продолжат  службу в специальных подразделениях.

В новосозданных подразделениях будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, победители международных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также выпускники программ бакалавриата или магистратуры иностранных авторитетных вузов.

Указанные меры помогут усилить  применение современных технологий в вооруженных силах страны.

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