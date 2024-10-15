ВС Азербайджана формируют подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих
ВС Азербайджана формируют подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих
В азербайджанской армии формируются подразделения из интеллектуально одаренных военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны от 15 октября.
Призывники, обладающие большими интеллектуальными способностями, после завершения программы подготовки новобранцев продолжат службу в специальных подразделениях.
В новосозданных подразделениях будут служить призывники, набравшие 600 и более баллов на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения, победители международных и республиканских олимпиад, международных конкурсов и соревнований, а также выпускники программ бакалавриата или магистратуры иностранных авторитетных вузов.
Указанные меры помогут усилить применение современных технологий в вооруженных силах страны.
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