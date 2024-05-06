Посол США в Азербайджане Марк Либби недавно затронул насущные проблемы, связанные с арестами журналистов и активистов гражданского общества в Азербайджане, во время встречи с местными журналистами. Отметив телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Либби подчеркнула, что США продолжают выступать в защиту прав человека и поддерживать независимые СМИ в стране.

Этот диалог состоялся на фоне того, что власти Азербайджана охарактеризовали аресты журналистов и активистов как случаи "контрабанды денег", в которых задействованы средства из западных стран, включая США. Такая характеристика привела к предположениям о том, что эти действия могут представлять собой косвенную конфронтацию с США. В ответ посол Либби заявила, что США действуют прозрачно, и любые претензии должны быть адресованы официальным лицам Азербайджана.

Более того, когда Либби спросили о возможных санкциях США против официальных лиц Азербайджана — предложении, исходящем не от администрации США, а от Конгресса, — она не стала распространяться о происхождении или последствиях этой инициативы. Однако он предположил, что улучшение положения в области прав человека могло бы предотвратить принятие таких мер, подчеркнув связь между внутренней политикой и международными дипломатическими отношениями.

В условиях, когда Азербайджан возбудил уголовные дела против участников проектов, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), возникли вопросы о законности и согласовании этих грантов. Либби пояснила, что американская сторона придерживалась правовых рамок, намекнув на возможные изменения в политике правительства Азербайджана по подавлению независимых СМИ, назвав это финансовым правонарушением.

Посол также прокомментировал международные отношения Азербайджана, в частности, его более теплые связи с Москвой по сравнению с Вашингтоном. Он подчеркнул риски, связанные с тесными связями с Россией, сославшись на ее агрессивные действия в таких регионах, как Украина, Молдова, Грузия и Сирия, и предположил, что такой альянс может быть контрпродуктивным для суверенитета Азербайджана.

Сеймур Хази, заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), в программе «Сложный вопрос» истолковал высказывания посла как свидетельствующие о деликатной позиции США и более широкого западного сообщества в отношении свободы прессы. Он утверждал, что обсуждение санкций различными политическими кругами США было вызвано нарушениями прав человека, которые ухудшают международные отношения Азербайджана. Хази повторил слова посла о том, что истинный суверенитет Азербайджана зависит от более тесного сотрудничества с западными союзниками, а не с Россией.