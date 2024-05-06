Состояние голодающего в колонии Джахангира Гаджиева ухудшилось – адвокат

Бывший глава Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев продолжает голодовку в колонии №13, которую он бъявил 1 мая.

Как сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев, Гаджиев принимает только воду и лекарства.

По словам Мехтива, в результате голодовки состояние его ухудшилось. Так, артериальное кровяное составило 170/100, пульс - 100 ударов в минуту. При этом, Гаджиева содержат в общем бараке.

Несмотря на обращения защиты и сестры Гаджиева в Пенитенциарную службу и омбудсмену никакой реакции нет, сказал адвокат.

Страдающий болезнью щитовидной железы, аритмией сердца и гипертонией Гаджиев объявил голодовку в знак протеста против отсутствия эффективной медицинской помощи и условий содержания, ранее сообщил адвокат.

*Бывший председатель правления ОАО МБА Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 г. В октябре 2016 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы. Позже наказание было увеличено еще на 1,5 года.

Он обвиняется в присвоении растрате денежных сумм в размере до 4 млрд. манатов. Однако его адвокаты заявили, что эти обвинения не были подкреплены достоверными доказательствами.