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(2 часа назад)
На границе Азербайджана и Армении установлено 40 пограничных столбов

На границе Азербайджана и Армении установлено 40 пограничных столбов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На границе Азербайджана и Армении установлено 40 пограничных столбов

В понедельник аппарат вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева сообщил, что в рамках мер по уточнению координат на основе геодезических замеров, на 6 мая на армяно-азербайджанской границе установлено уже 40 пограничных столбов.

Напомним, что речь идет об участке границы между Тавушским районом Армении и Газахским районов Азербайджана.

 

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