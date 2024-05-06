На границе Азербайджана и Армении установлено 40 пограничных столбов
На границе Азербайджана и Армении установлено 40 пограничных столбов
В понедельник аппарат вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева сообщил, что в рамках мер по уточнению координат на основе геодезических замеров, на 6 мая на армяно-азербайджанской границе установлено уже 40 пограничных столбов.
Напомним, что речь идет об участке границы между Тавушским районом Армении и Газахским районов Азербайджана.
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