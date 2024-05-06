Мирзоян об ожиданиях Армении от Алматинской встречи

Армения намерена на переговорах в Алма-Ате обсудить урегулирование с Азербайджаном вопрос открытия без ограничений транспортной инфраструктуры и торговых маршрутов в регионе, заявил в понедельник глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян сообщила, что переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Алма-Ате 10 мая.

"Мы хотели бы освободить транспортную инфраструктуру. Пока что нет общего соглашения, но если оно будет, то намерение Армении - открыть дороги и торговые маршруты безо всяких ограничений", - сказал Мирзоян на пресс-конференции с главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Как сообщают армянские СМИ, Армения готова продолжать "конструктивные переговоры, направленные на прекращение затянувшегося конфликта с Азербайджаном и взаимное признание территориальной целостности двух стран".

Ранее Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан близки к консенсусу по поводу признания границ 1991 года в качестве основания для делимитации и взаимного признания территориальной целостности.