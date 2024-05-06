Раиль Аббасов заявил о фальсификации обвинения

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 мая был продолжен процесс по делу общественного активиста Раиля Аббасова, обвиняемым в мошенничестве.

На сегодняшнем заседании были заслушаны его показания.

Аббасов не признал себя виновным и заявил, что его арестовали из-за активного участия в защите другого активиста - Бахтияра Гаджиева.

В его квартире также был проведен обыск, а его самого допрашивали в течение 10 часов.

Что касается выдвинутого обвинения в «мошенничестве», то, оно сфабриковано. Жалоба потерпевшего - Аскера Хазиева, что Аббасов «кинул» его на 200 тысяч манатов, абсолютно необоснована.

Аббасов оказал ему услугу в приобретении квартиры, и сделка между покупателем и продавцом была оформлена в нотариальном порядке, деньги оплачены через банк.

После сделки потерпевший заплатил Аббасову 100 манатов за услугу и еще 1500 манатов он получил у продавца.

Через некоторое время потерпевший вновь обратился к Аббасову за услугой о покупке еще одной квартиры.

Аббасов подыскал квартиру, и стороны договорились о сумме 217 тысяч манатов. Однако позже Хазиев заявил, что может заплатить только 200 тыс. манатов. Аббасов сказал, что продавец не согласен и предложил Хазиеву подыскать другой вариант.

После этого, Хазиев написал жалобу на Аббасова, что тот якобы забрал у него 200 тысяч манатов и не вернул их.

Аббасов обратил внимание, что сделка купли-продажи квартир и домов оформляется через нотариуса и банк, поэтому Хазиев не мог платить за покупку недвижимости посреднику – то есть Аббасову.

Судебный процесс будет продолжен 30 мая.

* Напомним, что Насиминский суд Баку 20 сентября 2023 года арестовал Аббасова на 4 месяца по обвинению по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) УК. Аббасов отвергает обвинение, считая истинной причиной преследования активное участие в защите прав активиста Бахтияра Гаджиева, арестованного еще в декабре 2022 г.

Правозащитники признали обоих политзаключенными.