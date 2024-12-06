Аресты, вызовы и реакции

Арест правозащитника Руфата Сафарова, состояние прав человека в стране после COP29, отношение международных организаций и Запада к этим событиям, а также реакция властей обсудил в программе «Сложные вопросы» руководитель Института политического управления Азер Гасымлы.

По словам Гасымлы, Руфат Сафаров был арестован из-за своей деятельности по защите прав граждан, в частности, политзаключенных. К сожалению, это не первый и не последний арест активиста по правам человека.

Гасымлы считает, что власти Азербайджана систематически демонтируют все демократические институты в стране и уничтожают независимые СМИ. Парламентаризма в Азербайджане больше не существует. Власти полны решимости исключить «чужаков» из участия в выборах и заставить замолчать критические голоса. Они хотят, чтобы страной управляли так, как это было в Советском Союзе или как это происходит в Туркменистане.

Он отметил, что ситуация в корне изменилась. В предыдущие годы перед выборами были определенные послабления, например, освобождение политзаключенных. Теперь же аресты проводятся не только перед выборами, но и во время них.

«Раньше проводились превентивные аресты, превращавшие задержанных в разменную монету. Теперь это уже не так. Геополитический расклад изменился. С 2007 года они сблизились с Россией, а с 2020 года закручивают гайки. За последние два года этот процесс еще больше усилился. Цель — не допустить укоренения демократии на Южном Кавказе», — заявил Гасымлы.

Он утверждал, что Азербайджан переходит от авторитаризма к диктатуре, и до завершения этого перехода остался всего один шаг.

Гасымлы также подверг критике политику некоторых западных стран в отношении властей Азербайджана.

«Некоторые западные страны одновременно поддерживают власти Азербайджана и выступают с осуждающими заявлениями. Если они не принимают политику, проводимую руководством Азербайджана, то должны быть последовательны. Когда ПАСЕ принимает резолюцию о нарушении прав человека в Азербайджане, они связывают ее с карабахским вопросом. Это в корне неверно. Между тем, Комиссия Совета Европы никак не реагирует на эту резолюцию», - заявил он, добавив, что сама резолюция давно назрела.