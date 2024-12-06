Зампомощника госсекретаря США встретился с родными арестованных активистов и журналистов
6 декабря Заместитель помощника Госдепартамента США Джошуа Хак вместе стпослом Марком Либби встретился с членами семей арестованных: правозащитника Руфата Сафарова, экономиста Радио Свобода Фарида Мехрализады и редактора Abzas Media Севиндж Вагифгызы.
«США продолжают призывать Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, немедленно освободить несправедливо задержанных и прекратить репрессии против гражданского общества, включая правозащитников и журналистов». Об этом говорится в сообщении посольства США в Баку.
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