Зампомощника госсекретаря США встретился с родными арестованных активистов и журналистов

Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.