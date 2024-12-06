Полиция задержала журналистов Meydan TV

Вечером 6 декабря в Баку были задержаны журналисты интернет-издания Meydan TV - Айнур Эльгунеш, Айтадж Тапдыг, Натик Джавадлы, Рамин Джабраилзаде (Деко), Хаяла Агаева. Они доставлены в Управление полиции города Баку, сообщили близкие журналистов.

Как сообщили Turan в пресс-службе МВД, Рамин Джабраилзаде задержан полицией «на основании полученной информации в связи с незаконным ввозом в страну иностранной валюты».

В МВД отметили, что рамках расследования были задержаны несколько человек.

Штаб-квартира Meydan TV находится в Берлине. Власти не раз заявляли, что этот интернет-канал действует в Азербайджане незаконно.